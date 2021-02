Luto en Televisa: murió la actriz Lucía Guilmáin a los 83 años

Fue hija de Ofelia Guilmáin y hermana de Juan Ferrara

Lucía Guilmáin nació en enero de 1938 en la Ciudad de México (Foto: Archivo)

La actriz Lucía Guilmáin, figura de Televisa, así como del teatro y cine en México, falleció esta tarde a los 83 años.

Fue el productor Jorge Ortiz de Pinedo quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Twitter.

“Lamento informar que hoy, a las 2:30 de la tarde, estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos, dejó de existir Lucía Guilmáin (Lucía Gutiérrez Puerta). Deseo a su familia una pronta resignación. Mi más sincero pésame. Descanse en Paz Lucía”, escribió.

También Óscar Ortiz de Pinedo habló sobre el deceso. “El día de hoy, mi tía, la primera actriz Lucía Guilmáin, dejó el plano terrenal. Mi más sentido pésame a mi primo @gigioorva a sus nietos, Raúl y Caro. Su nuera, Caro y sus hermanos, Juan, Mona y mi madre… descanse en paz la gran Lucía Guilmáin”, anotó sobre la primera actriz, de quien hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte.

Hija de Ofelia Guilmáin, Lucía era hermana del actor Juan Ferrara y de Esther Guilmáin. Junto al comentarista deportivo Raúl Orvañanos se mantuvo unida en matrimonio y procreó a un hijo, que le sobrevive.

Lucía Guilmain ganó mayor popularidad en la pantalla chica como villana de telenovelas infantiles (Foto: Twitter@BlogDelRegio)

Nacida el 5 de enero de 1938, Lucía se desempeñó en el arte actoral participante en cine, teatro y televisión, y entre las recordadas películas en las que participó se encuentran Río Hondo y Tajimara, de 1965; Lanza tus penas al viento, en 1966; Presagio, en 1975; Longitud de guerra, en 1976, y Más negro que la noche, en 2014.

En cuanto a su trayectoria en la pantalla chica, la actriz figuró en telenovelas como Un solo corazón, de 1983; Marisol, de 1996, El privilegio de amar, de 1998 y El hotel de los secretos, en 2016.

Destacó también en su faceta de villana de telenovelas infantiles, pues participó en los proyectos Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo y Misión S.O.S Aventura y amor, melodramas de Televisa donde compartió créditos con Belinda, Christopher Uckerman y Alejandro Speitzer.

Otro papel notable por el que la actriz se destacó a últimas fechas en la pantalla chica fue el de “Brígida”, una malvada ama de llaves que se encargaba de torturar al personaje de Zuria Vega en la telenovela de 2012 Un refugio para el amor.

En su carrera sobre las tablas destacó con su interpretación del clásico montaje La casa de Bernarda Alba en el teatro Venustiano Carranza de la Ciudad de México, obra con la que recibió un premio ATP como Mejor actriz apenas en 2020.

Al momento ya han reaccionado algunas personalidades del medio del entretenimiento en México, tal es el caso de Victoria Ruffo, quien escribió: “Siento una gran tristeza. Que en paz descanse mi querida Lucía Guilmáin”, por su parte la actriz Sugey Abrego externó que “mientras unos hoy se vacunaban, otros perdían la batalla sin saberlo. Qué dolor”, aseveración que habría de sugerir que la primera actriz falleció debido a complicaciones derivadas de una presunta infección de coronavirus.

El primer actor Otto Sirgo dijo: “Un abrazo muy fuerte a toda la Familia Guilmáin- Orvañanos por el fallecimiento de Lucía Guilmáin, una gran mujer y una amiga entrañable”. La cuenta en Twitter del Sistema de Teatros de la Ciudad de México también manifestó su tristeza por el deceso de la actriz: “Despedimos a sus 83 años de edad a la primera actriz Lucía Guilmán (1938-2021), quien forjó una importante trayectoria en teatro, cine y televisión, de más de 45 años. Nos unimos a la pérdida que embarga a amigos, familiares por esta sensible pérdida”.

Lucía Guilmáin comentó alguna vez que no le molestaba que la popularidad de su madre la vinculara siempre a ella, sino que por el contrario lo consideraba un honor: “Todo el tiempo piden ‘un autógrafo de la hija de Ofelia Guilmáin’, ‘una foto con la hija de Ofelia Guilmáin’. Llevo años trabajando y ganando premios a lo mejor del teatro; me premiaron por ‘Madre coraje’, me nominaron por ‘Elektra” y sigo siendo la hija…”, reveló en 2019.

Fuente: infobae.com