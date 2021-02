Maquera califica de «racistas» las encuestas electorales

Fuente: paginasiete.bo

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) por la Alcaldía de El Alto, Zacarías Maquera, calificó este martes de “racistas” las encuestas de intención de voto, previas a las elecciones subnacionales del 7 de marzo.

“Por qué tanto se preocupan de eso (encuestas). No voy a comentar de eso yo, es una discriminación es una encuesta racista (decir que) a nosotros no nos quiere al pueblo no es creíble para mí (sic)”, respondió Maquera ante las consultas de los periodistas sobre su opinión sobre la intención de voto.

El postulante apuntó que las consultas electorales “no son creíbles” para él, según un video difundido por radio Éxito.

Maquera figura en segundo lugar en intención de voto de una encuesta elaborada por Ciesmori, con el 8,5%, y se encuentra 57,9 puntos porcentuales por debajo de su contrincante Eva Copa, de Jallalla La Paz, quien tiene un 66,4% de preferencia electoral.