Médicos fallecidos por Covid-19: Familiares peregrinan meses por indemnización y claman atención

Fuente: paginasiete.bo

Verónica Zapana / La Paz

Entre lágrimas, los familiares de médicos que fallecieron por coronavirus en primera línea contaron que peregrinan ya 11 meses para recibir el pago de indemnización de 100 mil bolivianos y que lastimosamente hasta la fecha no lograron recibir el beneficio.

“He vivido con mucho dolor la muerte de mi padre”, indicó la hija del doctor Marín, quien relató cómo su papá se enfermó y no encontró un hospital con una unidad de terapia intensiva. “He suplicado, he llorado y he pedido a todos por una cama de UTI”, aseguró.

Relató que el galeno luchaba por sus pacientes y por esa razón se contagió la Covid-19. “Muchos de nosotros nos quedamos sin nada y estamos exigiendo que se cumpla (la indemnización)”, sostuvo.

El doctor Marín trabajó en el municipio de Chulumani, al igual que el médico Nicolás Valencia. Luego de atender el brote de la pandemia en sus poblaciones, ambos perdieron la vida.

El secretario general del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero, explicó que muchos médicos del área rural están perdiendo la vida en primera línea en la lucha contra la pandemia del coronavirus y lastimosamente los profesionales están dejando a familias sin sustento.

“Ya son 11 meses desde que se promulgó el decreto supremo para el pago de indemnización y hasta la fecha ninguna familia ha recibido el pago de ese dinero”, resaltó Romero.

El decreto establecía que la familia de los médicos que fallecieron por la Covid-19 recibiría este beneficio. “No tenemos Ley General del Trabajo y al fallecer no tendremos ningún apoyo del Gobierno y para compensar se habilitó (este beneficio)”, dijo.

Según Romero, cuando los familiares realizan el trámite para conseguir el pago de la indemnización, ellos reciben maltrato. “Los humillan, les dicen que vayan de aquí para allá, que se necesita un documento. Lastimosamente ninguno hasta el momento pudo recibir el pago”, agregó.

Según el Colegio Médico de La Paz, más de 70 médicos fallecieron en este departamento por coronavirus y en primera línea. La cifra a nivel nacional se extiende a más de 200.

Pero no sólo las familias de los galenos deberían recibir ese beneficio, sino también los trabajadores de salud.

“Nos aseguraron que ese beneficio lo íbamos a recibir como compensación porque no accedemos a ningún seguro cuando fallecemos”, dijo.

El dirigente agregó que hasta el momento dieron su compensación a los policías, a los militares e incluso a la gente que murió en Senkata, pero los médicos que fallecieron por atender a la gente con coronavirus no recibieron nada hasta la fecha.

“Estas necesidades son fundamentales para estas familias, ya que perdieron el sustento del hogar”, explicó.

El pasado 8 de septiembre, la entonces ministra de Salud, Eidy Roca, anunció que ese día se firmó “el contrato para la póliza del seguro de los profesionales y trabajadores en salud relacionados con el coronavirus”. Incluso indicó que el seguro tiene vigencia desde el 14 de abril de 2020 hasta el 14 de abril del 2021.

El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo a Página Siete que evidentemente se hicieron gestiones para el pago de este beneficio con el Gobierno anterior, pero la actual administración informó al sector que no se cuenta con recursos económicos para pagar la indemnización y que la norma estaba mal elaborada.

Ante esta situación, Cáceres explicó en una entrevista anterior que cientos de familias de profesionales y trabajadores de salud peregrinan para acceder a este beneficio.

“Ya pasaron casi nueve meses desde que salió el decreto y durante ese tiempo, ninguno de los familiares de nuestros colegas que perdieron la vida a causa de la Covid-19 pudo recibir el beneficio”, sostuvo.

Los antecedentes del decreto supremo