Militar advierte pugna entre oficiales “patriotas” y los que tienen méritos

Ascenso en FFAA de Bolivia.

JORGE SANTISTEVAN, CORONEL EN SERVICIO PASIVO DEL EJÉRCITO.

Fuente: El Diario / La Paz

La agenda política origina pugnas internas entre los oficiales denominados “patriotas”, que defienden una ideología socialista, y los militares que tienen méritos profesionales que no son tomados en cuenta para los asensos en las Fuerzas Armadas (FFAA), manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan.

“Oficiales sin méritos profesionales son ascendidos y les otorgan cargos muy importantes dentro de la estructura organizativa de las FFAA, dando paso al inicio de un proceso de aniquilamiento institucional para dar pie al surgimiento de milicias armadas, al prevalecer la afinidad política y la entrega ideológica, transformándolas en un brazo armado al servicio del Movimiento al Socialismo (MAS) y de los principales ideólogos de ese partido”, lamentó.

En ese marco, recordó que el artículo 245 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la “organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y disciplina”, sujeta a leyes y reglamentos militares.

“Los políticos actuales no cumplen con la CPE, que en su artículo 250 señala que los ascensos en las FFAA serán otorgados conforme a norma, que es la Ley Orgánica 1405, de la cual deben revisar los artículos 103, 104 y 109”, no obstante en conexión a la misma ley, tienen que revisar los reglamentos RA01 – 06 del 2019; CJRGA 208; CJRGA 205, CJRGA 220, CJRGA 239, entre otros”, apuntó.

ASCENSO POR NECESIDAD

Santistevan recordó que Evo Morales y Juan Quintana son los promotores de los ascensos por necesidades del servicio, cuya figura no existe, empero fue creada para favorecer a los oficiales “patriotas” o leales.

“Los ascensos por necesidades del servicio no existen, son ilegales porque no existe una normativa que avale los mismos, no hay reglamento o ley que admita ese extremo”, dijo.

CONVOCATORIAS

El militar refirió que en 2020 los comandos emitieron convocatorias para el ascenso al grado de general y almirante luego se procedió a la revisión y calificación como establece la ley, los reglamentos y la misma Constitución, elaborando una lista final de los propuestos, a quienes solamente les faltaba realizar la gestión del Órgano Ejecutivo ante el Senado.

“Lamentablemente el actual gobierno no consideró a los nominados en esa lista y procedió a favorecer a sus leales, otorgándoles cargos de máxima importancia en las FFAA, mientras esperan el ascenso para completar la fase de control absoluto de las FFAA”, lamentó.