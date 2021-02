La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, informó este viernes que esta cartera de Estado registró al menos 5.000 despidos de trabajadores del sector privado, que alegaron motivos de “fuerza mayor”.

“El sector privado es donde hubo más los despidos injustificados arguyendo fuerza mayor. La Ley General del Trabajo tiene causales de despido y uno de ellos podría ser considerado como de fuerza mayor, pero tiene que ver con una descripción totalmente diferente a lo que se utilizó, (…) es así que se despidieron en el sector privado aproximadamente a 5.000 empleados”, dijo la autoridad.

Aseguró que se usó el motivo de “fuerza mayor” de manera irregular e ilegal arguyendo “solamente una presunta crisis económica, que en realidad no hubo tal” en los casos denunciados.

“Además, en el sector público también hubo una total vulneración de normativas (durante el gobierno de Jeanine Áñez), porque se ha despedido incluso personal de la institución pública que tenía inamovilidad”, señaló.

Recordó que en el gobierno de Evo Morales se aprobaron normativas de inamovilidad laboral por muchas causales y una de ellas es, por ejemplo, la discapacidad.

Es decir, “si una persona o familiar con discapacidad moderada o grave estuviera ejerciendo la función pública, no puede ser despedida de su trabajo previo proceso administrativo; además no se puede despedir a un padre o madre progenitor (de un menor con discapacidad) ni con proceso administrativo porque ahí el derecho protegido es del niño o la niña, no el trabajador”, subrayó.

Pero, según la titular de Trabajo, “en el golpismo” han despedido a todos sin distinción de estas características cometiendo incluso hasta actos “inhumanos”.