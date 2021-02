«No creo en las vacunas»: Eric del Castillo sorprendió al revelar que él y su familia consumen dióxido de cloro

El histrión aseguró que ni él ni su esposa Kate Trillo buscarán la aplicación de la vacuna contra el Covid-19

Ahora que en México ya comenzó el proceso de registro para que los adultos mayores puedan acceder a las dosis de la aplicación de la vacuna de anticuerpos para protegerse contra la enfermedad de COVID-19, el tema ha estado dando mucho de qué hablar pues la fórmula para hacer frente al virus del SARS-CoV-2 ha sido la más esperada durante el último año.

Sin embargo, no todas las personas buscarán obtener sus dosis debido a diversas razones, entre ellas la ideológica. Tal es el caso del primer actor Eric del Castillo, quien a sus 87 años no se registrará para obtener la aplicación, a pesar de pertenecer a uno de los grupos vulnerables ante el padecimiento.

Del Castillo dijo mantener estrictas medidas de sanidad durante la pandemia, resguardándose en casa y saliendo únicamente a lo necesario, además de mantenerse en movimiento físico sin necesidad de acudir a un gimnasio ni a un club. Así lo dijo el actor en entrevista con el programa De primera mano a través de una videollamada:

“En este momento voy a empezar a hacer mis ejercicios, a caminar, subir escaleras, bajarlas, volverlas a subir, diario, cuando tengo mucha flojera no lo hago, pero procuro siempre estar en forma”, aseguró el actor y destacó que no “cree en las vacunas”, por lo que no recurrirá a la codiciada aplicación que tendrá lugar próximamente en todo el territorio nacional.

“Yo no creo en las vacunas, yo estoy tomando dióxido de cloro, aunque me critiquen y que me digan lo que quieran, y he visto a mucha gente, familiares míos que estuvieron a punto de morir y que se han salvado con el dióxido de cloro, y también mi esposa” , dijo refiriéndose a Kate Trillo, quien se sumó con un grito a la declaración de su esposo “Yo también”.

Del Castillo aseguró que no le importa lo que le digan al respecto del consumo del químico, cuyo uso ha sido desaconsejado a nivel internacional y señalado como una sustancia que no es segura: “Ya tenemos tomándolo como… no de diario, de repente descansamos y volvemos a tomárnoslo y en fin, tendremos unos seis meses de perdida tomándolo”, reveló.

Respecto a la postura de sus hijas, Verónica y Kate del Castillo, respecto a la determinación de los padres de la familia, el actor destapó que ellas también hacen uso del químico.

“Ellas también están tomando dióxido de cloro, tenemos mucha información al respecto, información científica”, aseguró el participante de películas como El ángel exterminador y Los de abajo.

Pese a defender su punto de vista, el histrión dejó claro que no busca difundir el consumo de dióxido de cloro entre el público ni incitar a una postura u otra, pues consideró que cada quien tiene sus opiniones y convicciones: “Yo no estoy en contra, que se vacune el que quiera, simplemente yo no me vacuno”, “Ni yo”, se sumó su esposa.

Dijo también estar a favor de la libertad de cada persona: “Mira tampoco recomiendo el dióxido de cloro, esto es por voluntad propia y decisión personal, estas cosas son muy personales, el que quiera que lo haga y el que no, está libre, es voluntad propia”, finalizó el primer actor.

Hace dos días, el actor se pronunció en torno a la Casa del actor de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), y se sumó a la petición de que la institución que actualmente gestiona Jesús Ochoa pague 15 millones de pesos para que el asilo actoral no cierre: “Es grave porque ya no hay dinero. Hemos estado tratando de buscar fondos por dónde sea, hemos contado con gente generosa que ha aportado. (…) Está en juego la existencia de la Casa del actor, porque nos daría mucho dolor que se llevaran a nuestros compañeros no sé a dónde… a un asilo de Gobierno”, expresó.

Fuente: infobae.com