Organizaciones piden que modificación de Ley 348 mantenga espíritu que garantiza una vida libre de violencia

Fuente: ABI

La alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural publicó este jueves un pronunciamiento en el que piden que la modificación de la Ley 348 mantenga el espíritu que garantiza una vida libre de violencia.

“La modificaciones a la Ley deben mantener el espíritu de garantizar a todas las mujeres una vida libre de violencia”, manifiesta el documento.

El pronunciamiento recuerda que se realizó este año un proceso de consulta a nivel nacional con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización “Ana María Romero” y las organizaciones sociales para analizar las falencias de la Ley 348 y modificarla.

“Estas consultas y las propuestas que surgieron deben ser presentadas a todo el pueblo boliviano”, añade el texto.

La alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural recuerda en su pronunciamiento que uno de los logros importantes de la Ley 348 fue sacar el tema de la violencia de la esfera privada, para que sea reconocida como delito de orden público que concierne a toda la sociedad.

En ese sentido, menciona que no se puede retroceder a la norma de la época neoliberal que sólo hablaba de violencia intrafamiliar y mantenía los casos entre las cuatro paredes de las casas.

“Tenemos que fortalecer la Ley 348 que logró generar esa ruptura”, recomienda.

Asimismo, manifiesta que es verdad que el Estado no debe ni tiene que ser tutor o dueño de la vida de las mujeres, pero eso no significa que no deba cumplir su rol de garante de los derechos de las personas del sexo femenino.

Por ello, indica que el Estado no debe deslindarse de sus responsabilidades durante la modificación de la Ley 348.

“Si la justicia es lenta, cara, poco efectiva y obliga a las mujeres a pasar un peregrinaje abusivo, la solución debe ser garantizar el acceso a la justicia para las mujeres, proponer reformas al sistema judicial, pero de ninguna forma retornar a la conciliación o a la vía familiar”, añade.

Finalmente, la alianza de organizaciones sociales de mujeres por la revolución democrática y cultural indica en el pronunciamiento que se debe apuntar a la autonomía y la soberanía de las mujeres.