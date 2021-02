¿Quiere tener una cita? Vacúnese contra el coronavirus

Fuente: DW

La vacuna contra el coronavirus no solo es la gran esperanza de la humanidad para salir de la crisis desatada por la pandemia, sino que también se ha convertido en una cualidad deseable en otros ámbitos. En el de búsqueda de parejas, por ejemplo. Plataformas como Tinder, OkCupid y Bumble, entre otras, han notado cómo la característica «vacunado” atrae más atención de los interesados en agendar una cita.

«En estos días un chiste que suele aparecer cuando alguien que conoces se vacuna es decirle que lo ponga en Tinder. Yo no sé si estar vacunado te vuelve más apetecible. O tal vez sí… en la medida en que genera más seguridad en este contexto de pandemia. Interactuar con alguien que no conoces, para las personas que usamos las aplicaciones, es sentir que puede o no ser ‘un potencial transmisor de coronavirus’”, dijo al diario argentino Página/12 la socióloga Mariana Palumbo.

Su mirada es compartida por otros especialistas. Por ejemplo, Samantha Yammine, que trata en Twitter temas relacionados con la salud, cuenta haber visto varios mensajes de hombres vacunados que aseguran ser «totalmente seguros para un contacto íntimo”, una afirmación con la que pretenden rentabilizar esta ventaja todavía inaccesible para la gran mayoría de la población, especialmente para los adultos jóvenes.

«Lo más deseable en un sitio de citas en este momento es estar vacunado”, añade Michael Kaye, responsable de comunicación de la plataforma OkCupid. A la periodista Sarah Kelly le pasó al revés. Por el hecho de no haber accedido aún a la vacuna, fue amablemente rechazada por un potencial contacto. Un hombre vacunado le respondió en un sitio de citas: «Eres muy simpática, pero encontré a alguien que además está vacunada”.

Mercado negro de amigos

El problema que ven algunos en esta declaración es que puede ser falso que el eventual contacto esté vacunado, pues el porcentaje de la población que ha recibido las dosis respectivas es muy minoritario, y que tampoco hay mucha claridad sobre el nivel de protección que entregan las vacunas actualmente en uso. Esto, sin embargo, no ha frenado el alza en el valor de estar «vacunado” en las apps de citas.

Y se han dado otro casos similares. En Massachussets (Estados Unidos), se autoriza la vacunación de quienes asisten a adultos mayores, lo que ha gatillado el surgimiento de una especie de «mercado negro” de cuidadores, personas más jóvenes que se ofrecen para llevar a los ancianos al vacunatorio. Incluso ponen dinero sobre la mesa.

«Tengo un estupendo historial como conductor y un Toyota Camry muy limpio”, escribió un usuario en el sitio de anuncios Craigslist. «También puedo pagar 100 dólares en efectivo. Soy un conservador amistoso, te dejaré elegir la música, ¡y podrás mostrarme todas las fotos de tus nietos!”. Y otro, un estudiante de posgrado de la zona de Boston ofreció «200+ por el privilegio de transportar a un residente de Massachusetts a su primer o segunda cita de vacunación”.

