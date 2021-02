Saúl Canelo Álvarez defenderá sus títulos mundiales ante Avni Yildirim: hora, TV y todo lo que hay que saber sobre la pelea

Fuente: Infobae

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario este sábado 27 de febrero para el combate entre el mexicano Saúl Álvarez y el turco Avni Yildirim donde estarán en disputa los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo y Asociación Mundial de Boxeo de la categoría supermediano que están en poder del mexicano. Con un récord de 54-1-2 (36 por KO) en su carrera, Canelo volverá a subirse al ring ante 15.000 espectadores en el primero de los cuatro combates que quiere disputar en este 2021.

El objetivo de Saúl es conquistar todos los cinturones de las 168 libras, algo que ningún otro boxeador ha conquistado en este peso. El primero paso será para enfrentarse a Yildirim (21-2, 12 por KO), el retador impuesto por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y que, para los expertos de este deporte, no parece tener el nivel suficiente para poner en apuros al campeón.

El mexicano, que en su historial sólo tiene la derrota de 2013 ante el gran Floyd Mayweather y que para muchos es actualmente el mejor libra por libra, peleó por última vez el pasado mes de diciembre ante el inglés Callum Smith al que apabulló y derrotó por decisión unánime de los jueces. Ahora, enfrente tendrá al asiático conocido como el ‘Lobo turco’ cuyo nivel sería inferior al de Smith. Además, lleva dos años sin pelear desde su derrota ante Anthony Dirrell por el título mundial.

Yildirim, de 29 años y 1,82 de estatura (7 centímetros más alto que Álvarez), busca en su tercer intento convertirse en el primer campeón mundial de su país. Sin embargo, lo tendrá complicado no sólo por el actual nivel del campeón y la potencia de sus golpes, sino por la actitud de un Canelo que no se confía de un boxeador que aunque no es excesivamente conocido, sí lo es precisamente para él ya que fue su sparring hace tres años cuando se preparaba para pelear contra Gennady Golovkin.

“Veo un peleador que va hacia adelante, obviamente. Tiene mucha valentía. Puede ser peligroso en cualquier momento porque es un peleador fuerte. No hay duda que tengo más cualidades, pero en el boxeo siempre debes estar atento. Va a venir a quererme arrancar la cabeza. Va a querer ganarme porque es un peleador peligroso que siempre presiona en las peleas”, expresó el mexicano en una entrevista Boxing Scene.

Saúl Álvarez iniciará este sábado su hoja de ruta del año en la que tiene previsto pelear en mayo contra Billy Joe Saunders, monarca de la OMB, y meses después, contra Caleb Plant, monarca de la FIB. De este modo parece que de momento será complicado un tercer capítulo frente al kazajo Gennady Golovkin, el combate que es desde hace mucho tiempo el deseo que todos parecen querer ver convertido en realidad.

CANELO ÁLVAREZ VS. AVNI YILDIRIM

ESTADIO: Hard Rock Stadium, Miami (Florida)

HORARIO DE INICIO DE LA VELADA Y TV

España: 01:00 am (domingo 28 de febrero) / DAZN

Estados Unidos: 7:00 pm / DAZN

México: 6:00 pm / TV Azteca, TUDN, Canal Space, ESPN y ESPN 2

Colombia: 7:00 pm / ESPN y ESPN 2

Chile: 9:00 pm / ESPN y ESPN 2

Argentina: 9:00 pm / ESPN y ESPN 2

Perú: 7:00 pm / ESPN y ESPN 2