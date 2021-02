Sector salud y médicos reconocidos apoyan proyecto de Camacho

Respaldo. Alianza de médicos y Luis Fernando permitirá que profesionales del área lleven adelante el proyecto de salud desde la Gobernación.

Fuente: Prensa Creemos

Representantes del sector salud y médicos reconocidos como Herland Vaca Díez y Germán Antelo, brindan apoyo pleno al proyecto de Luis Fernando Camacho, candidato a gobernador de Santa Cruz.

En un acto masivo, los profesionales del área manifestaron su acuerdo con el proyecto que propone Camacho para el sector desde la Gobernación.

En el evento, Luis Fernando Camacho tomó la palabra y explicó que el apoyo del sector salud a su candidatura lo asume como un compromiso para la gestión cuando asuma como Gobernador: «la salud de los cruceños debe ser planificada y gestionada por los mejores profesionales de los gremios médicos.

Por eso vamos a trabajar coordinadamente con los gremios y trabajadores de la salud. La idea es que dejen de marchar para pedir y que ese sector de la Gobernación sea dirigida por ellos mismos. Ahora van a ser protagonistas, ya no van a ser mirones para decir qué necesitan, sino que ellos van a dar soluciones a su sector desde la Gobernación», manifestó.

El líder de Creemos, recordó que el sector salud defendió sus derechos y principios cuando el anterior Gobierno de Evo Morales, mediante el Nuevo Código Penal, intentó imponer normas que atentaban contra la función y el trabajo de los profesionales de la salud.

«Dieron muestra de rebeldía y dignidad. Se mantuvieron de pie en defensa de los derechos de todos los bolivianos. Recuerdo muy bien los días de lucha de los médicos, marchas, protestas y huelgas, lo recuerdo porque quien no recuerda su historia está condenado a repetirla.

Eso va para el que está ahora en La Paz, que sepa que puede estar saliendo igual como el anterior, sino respeta a sus médicos», dijo el candidato, tomando en cuenta que el actual Gobierno de Luis Arce ha promulgado recientemente la Ley de Emergencia Sanitaria, que ha sido rechazada por este sector.

Camacho, aseguró que trabajará de cerca con los médicos, «van a tener un aliado que nunca los va a negociar, nunca los va a vender, nunca los va a decepcionar, ni los va a dejar solos. Estaremos firmes, siempre en las calles y donde corresponda, pero siempre en unidad», ratificó, recordando que el gremio médico fue muy activo en la lucha de los 21 días contra el fraude.

Luis Fernando aseguró que el proceso de defensa de la democracia aún no han concluido y que esta tarea debemos llevarla en unidad, «Continuaremos la lucha y vamos a seguir de pie. Aprendimos que hasta que logremos que el objetivo de ver una Bolivia sólida, con democracia y sin fraudes, nosotros no vamos a bajar la cabeza. De rodillas solo nos van a ver para darle gracias a Dios cuando logremos el objetivo», fueron las palabras del candidato a gobernador.

Al finalizar el acto, los profesionales médicos, entregaron un reconocimiento a Luis Fernando, por su liderazgo y por su trabajo que prioriza la salud de la población.

«En mi casa tengo un lugar donde guardo cosas hermosas e importantes y esto se va a quedar ahí. Los saludo y felicitó por su entrega en momentos duros como éstos. No es fácil estar en la condición de ustedes, con un Gobierno que les impone una espada de Damocles permanentemente, que no les da condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo. Gracias por trabajar por la salud de nuestro pueblo, ustedes son la única esperanza que tiene la gente, porque el Estado no responde», expresó Luis Fernando Camacho.