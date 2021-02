“No quiero que demuelan mi casa, porque si es así no me van a responder. Yo quiero seguir en mi casa porque no tengo otro lugar a donde ir», declaró una de las personas afectadas

Al menos siete viviendas del barrio San Martín, sobre la avenida Buenos Aires de La Paz, fueron afectadas por las intensas lluvias y la Alcaldía prevé la demolición de al menos dos casas ante el riesgo de un deslizamiento y colapso. Los propietarios fueron desalojados por seguridad y se cerró un carril de la avenida principal al tránsito de vehicular.

“Son varios meses que trabajamos en el área porque se identificó presencia de grietas en la vía, ya hemos culminado una obra que consiste en la construcción de pilotes y muros pantalla en el sector, pero lamentablemente en el flanco sud encontramos nuevas grietas y tenemos comprometidas siete viviendas”, informó el director de Planificación y Análisis de Riesgos de la Alcaldía, José Pacheco, según publicó la Agencia Municipal de Noticias.

Dos de esas viviendas serán demolidas, tres de forma parcial y las restantes dos en las que se guardan vehículos serán sometidas a la “liberación de peso y evitar un colapso que podría darse en los próximos días”, indicó.

“No quiero que demuelan mi casa, porque si es así no me van a responder. Yo quiero seguir en mi casa porque no tengo otro lugar a donde ir, por el momento voy a salir pero voy a volver al mismo lugar. No voy abandonar este lugar”, declaró una de las personas afectadas a la red Unitel.

“La pena nuestra es saber ¿a dónde vamos a ir?, la Alcaldía nos exige salir pero ¿a dónde vamos a ir?, eso quisiera que entiendan también los encargados. Quisiera que nos den una solución y en estos tiempos es lamentable lo que pasa”, narró otra persona.

Otro de los afectados pidió que la Alcaldía garantice el retorno de las familias al lugar debido a que no existe otro sitio a donde puedan ir.

Pacheco estimó que los trabajos en el lugar se extenderán por al menos dos semanas e informó que dos son los grupos de trabajo desplazados al lugar, que pertenecen a la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR).

“Tenemos maquinaria y personal de rescate; luego de concluir ese trabajo, vamos a comenzar con el monitoreo y en función a ello daremos las directrices necesarias para los vecinos en el sector, para ver en qué tiempo y qué tipo de viviendas podrán construir en el área”, indicó.