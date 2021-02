“Sin afinidad política no se salva vidas”

La pandemia Covid-19 sigue haciendo de las suyas en el país, potenciando su letalidad gracias al subdesarrollo de la región y la incompetencia del gobierno. Para poner en contexto a quien se encuentra leyendo este artículo de opinión permítame informarle que desde hace 4 días los pacientes Covid-19 internados en la caja nacional de salud de la ciudad de Tarija se encuentran vulnerables por la falta de oxígeno en las salas de terapia intensiva, este inconveniente se produjo por fallas mecánicas de la empresa encargada de proveer dicho elemento.

En las últimas horas se notició que una cisterna con oxígeno proveniente de Argentina arribó a la ciudad de Tarija con el fin de abastecer a las unidades médicas correspondientes y de esta manera sobrellevar la difícil situación que se atraviesa.

Lo que llama la atención en esta oportuna acción de socorro es que nuevamente se politiza la pandemia, en esta ocasión las declaraciones absurdas por parte del viceministro argentino no hacen más que ensuciar lo que pudo ser una acertada gestión paliativa ante la escasez de oxígeno en la capital tarijeña. Siguiendo la lógica de los gobiernos populistas de los últimos años que consiste en obtener redito político de las tragedias de los pueblos, esta autoridad hizo referencia a que “la ayuda brindada responde al retorno del Movimiento al Socialismo y Luis Arce al poder” … Como usted podrá notar en el siglo XXI la función de los gobiernos no obedece a una intención real de satisfacer las necesidades de la gente, sino a la afinidad política como único medio de motivación y activación para poder desarrollar determinadas acciones de cooperación, es decir, la lógica de los gobiernos de izquierda en Latinoamérica es; “solo se salva las vidas de los ciudadanos cuyos gobernantes presenten afinidad política, el resto no importa”.

Que no nos sorprenda si en las próximas horas el gobierno boliviano monta un show mediático con puños levantados (igual que lo hizo con la llegada de las vacunas), para agradecer la ayuda brindada destacando la obediencia de esta medida a los lazos ideológicos y políticos tendidos entre los gobiernos de Arce y Fernández, dejando en claro su mensaje que sin afinidad política no se salva vidas.