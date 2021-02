Termina acuerdo STVR con el fútbol boliviano luego de ocho años

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Sports Tv Rights (STVR) declinó hacer uso del derecho preferencial que tenía para adjudicarse los derechos de televisión (2021-2024) y el fútbol boliviano firmará contrato en los siguientes días con Telecel, que será la encargada de transmitir desde marzo todos los encuentros del balompié nacional. Terminaron así ocho años de una relación que comenzó en 2013.

STVR envió ayer una nota al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa. “Comunicamos a usted que no ejerceremos opción de compra o derecho preferente sobre los derechos de Tv y publicidad, en cumplimiento a las cláusulas octava y novena del contrato de fecha 1 de agosto de 2016”, señala la nota firmada por José Quiroga, gerente general de STVR.

“Una victoria para el fútbol boliviano” sostuvo Marcelo Claure, presidente de Bolívar, luego de conocer la determinación del consorcio televisivo.

Ronald Crespo, titular de The Strongest, apuntó que “causó sorpresa esta respuesta, ya que su contrato dice que la respuesta debía darla hasta 60 días, no en ese tiempo. Esta actitud que tomó la empresa no es de dar soluciones al fútbol boliviano; nos quiso perjudicar, hay que darse cuenta de parte de todos los clubes que esta decisión nos perjudica y nos priva de seguir para adelante”. El pasado viernes, la entidad federativa remitió a la citada empresa una nota en la que le informaba que en el último consejo superior de la División Profesional, los clubes decidieron que el torneo que se adeuda a STVR, del 2020, se lo disputará en enero de 2022.

La nota que envía Quiroga a la FBF no menciona si está de acuerdo con que se le paguen los partidos que le deben dentro de 11 meses o si tienen otra propuesta. Este medio intentó comunicarse con el ejecutivo de STVR, pero no respondió a los mensajes.

Ocho años de relación

La relación entre Sport TV Rights y la desaparecida Liga se inició en 2013, en un momento complicado para el fútbol nacional que pretendía más dinero y apareció la oferta de STVR que pagó 6.600.000 dólares por los cuatro años de contrato (2013-2016) con los 12 equipos de la Liga, más de millón por encima de lo que ofrecía Entel SA (5.200.000).

La empresa de Quiroga reclama que ganó la licitación de agosto del año pasado y que se le adjudicó el derecho de manejar la imagen del balompié boliviano por cuatro años más. Ahora comenzará el ciclo de Telecel que pagará 48.650.000 dólares por los siguientes cuatro años, en los que no sólo debe transmitir el fútbol de la División Profesional, también la Copa Simón Bolívar.