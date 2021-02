Víctor Hugo Núñez del Prado, el candidato que le hace frente al Covid-19 desde la primera línea

Alvaro Rosales Melgar

El empresario Víctor Hugo Núñez del Prado, impulsado por su faceta de ser el mentor de los ‘Ángeles del Covid-19’, es el único candidato a la Alcaldía cruceña que difiere de sus contrincantes al optar por darle pelea al virus en lugar de iniciar una campaña política de manera prematura. No es de los que se jacta por multitudinarias caravanas, concentraciones o de posar para fotos haciendo campaña en los mercados.

La agrupación Fuerza y Esperanza (FE) le confió su sigla para que sea uno de los 10 aspirantes a la Alcaldía cruceña y, aunque su nombre no figura en la parte alta de las encuestas de intención de voto (cuenta con menos del 1% de apoyo), Núñez del Prado argumenta que la campaña recién empezó el 5 de febrero y que en lugar de usar sus recursos en gigantografías o concentraciones que, en ocasiones, requieren millonarias cifras de dinero, él y sus colaboradores apuntan a bajar la curva de contagios del Covid-19, “así como ocurrió en 2019”.​

Su incursión en la actual coyuntura política responde a la «detección del abandono» que él mismo percibió en la ciudad en ámbitos como la salud, la seguridad ciudadana, el transporte o el acceso a servicios básicos.

Se declara un enemigo de la burocracia, otra de las ‘enfermedades’ a la que la población se tiene que enfrentar a diario. Considera que hay una especie de ‘cártel’ en las esferas públicas que no tiene el compromiso de dar solución a este problema.

Para hacer frente a este panorama, Núñez del Prado se rodeó de un equipo que, además de ser los estrategas del plan de gobierno de su frente político, son sus candidatos a concejales. Entre ellos hay profesionales que son parte de los Ángeles del Covid-19.

​“Son todos jóvenes, con un promedio de 26 años, con una visión fresca, espíritu de servicio y que no se mueven por intereses que no sean sacar adelante a Santa Cruz de la Sierra,, algunos no habían nacido cuando candidatos de otras agrupaciones ya eran concejales», señaló en una entrevista que sostuvo con EL DEBER en días pasados.

Programa de Gobierno, con tecnología silenciosa

Al igual que la mayoría de candidaturas, el punto de partida para captar el voto es la lucha contra el Covid-19. Prevención masiva del virus con 28 centros de atención rápida, no más filas para sacar fichas en centros de salud, trato justo a los médicos y el impulso del voluntariado son sus planes de acción inmediata en caso de ganar la elección.

«No estamos abriendo casas de campaña y repartiendo medicinas ‘para la foto’. Estamos arriesgando nuestras vidas desde hace casi un año. El objetivo es que para recibir atención la gente no tenga que hacer filas y las instituciones que estén al servicio de la gente tengan las condiciones de atención o ampliar horarios para evitar colas. Las colas deben estar castigadas por las normas municipales, no se puede decir a una persona que madrugue para sacar una ficha, ese no es el carácter de servicio», manifestó.

La línea línea de propuestas se complementan con otros aspectos referidos a la digitalización del sector público, la lucha contra la corrupción, el fomento y apoyo a equipos de gestión de riesgo y desastres, el acceso a servicios básicos, financiamiento para proyectos de jóvenes profesionales son otras de las aristas que están desglosadas en su plan que empezará a difundirse por canales masivos (no presenciales), según el candidato de FE.

Otro de los ejes centrales es el tema de transporte, donde a diferencia de un sistema de buses de transporte rápido o un tren urbano Núñez del Prado buscará la tecnología silenciosa, es decir, la inserción de buses eléctricos y de bajo costo de mantenimiento (renovación del parque automotor público), donde estén incluidos los transportistas.

Además, el empresario dice que llevará su experiencia en la edificación de obras civiles para impulsar la construcción de pasos de nivel, túneles y otras estructuras similares.

«Tenemos el apoyo de más de 500 técnicos e ingenieros, así como la capacidad para hablar de este tema. No quiero decir que voy a meter mi empresa a hacer las obras, pero no somos de los que vamos a entrar a tantear o que hablamos sandeces sobre el transporte y movilidad urbana. Mi currículum me respalda», asevera.

Si bien su campaña recién mostrará sus primeras luces, Núñez del Prado está firme en la pugna electoral, él y su equipo no le tienen «miedo ni a la muerte» y apunta a que su trabajo silencioso de los últimos meses empiece a reflejarse en las próximas encuestas.