200 mil dosis de las vacunas Sinopharm ya están en Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

Este martes arribó el avión de Boliviana de Aviación (BOA) con las 200.000 dosis de las vacunas Sinopharm al aeropuerto Jorge Wilstermann de la ciudad de Cochabamba. Además transportó 4,2 millones de jeringas.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, agradeció el apoyo de China por hacer posible la adquisición de los inoculadores para Bolivia. Agregó que estas dosificaciones ayudarán a fortalecer el operativo que se desplegó a las zonas fronterizas hace 12 días para evitar la propagación de la cepa brasileña de la Covid-19, ante la sospecha de que ya circula en el país.

Indicó que desde que se inició el proceso de vacunación en Bolivia, no hubo un solo día que no se haya inoculado a la población. «No ha habido un solo día en Bolivia que no estemos vacunando a nuestra población. Pese a lo que se manifestaba en su momento y se decía que las vacunas solo iban a llegar para el eje central», agregó.

El domingo la aeronave de BOA partió hacia la ciudad de Beijing (China) para recoger los inoculadores y llegó al país esta jornada. De la cantidad señalada de vacunas la mitad corresponde a una donación del gobierno chino y el resto fue comprado por la administración del presidente Luis Arce.

El canciller Rogelio Mayta agradeció al gobierno chino por dar prioridad al acceso de inmunizadores a países en vías de desarrollo. Agregó que el país debe ser felicitado porque pudo obtener vacunas para la población.

«Hoy día nos podemos felicitar como país porque tenemos vacunas, porque estamos desarrollando una campaña de vacunación», complementó.