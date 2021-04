Agentes de seguridad con insignias de un grupo de élite de Venezuela aparece junto a Evo desde que regresó al país; el MAS dice que son voluntarios

La presencia de personas vistiendo insignias y escudos similares al del Grupo de Acciones de Comando (GAC) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y acompañando al expresidente Evo Morales se puede observar desde que este regresó a Bolivia. La revisión de los videos -publicados en la cuenta de Facebook del líder cocalero- que graficaron la presencia de Morales así lo demuestran.

Aunque el MAS niega que haya presencia de efectivos militares o policiales de ese país. El vicepresidente del partido de Gobierno dijo que son las organizaciones sociales las que coordinan con los jóvenes para que brinden seguridad al expresidente en los actos a los que asiste.

El lunes cuatro personas con uniformes del GAC fueron fotografiados brindando seguridad personal a Morales y las versiones sobre la presencia de agentes venezolanos se incrementó. Las cuatro personas lucían todas las características que tienen estos comandos especiales.

“Totalmente mentira, es un montaje lo que han hecho, porque los que estuvimos en el aniversario sabemos que eran juventudes, desde luego la juventud se pone poleras de Che Guevara, se pone a veces de gorras de Fidel (Castro) o banderas de Venezuela también, pero no son ni militares ni policías, son seguridad que nosotros siempre ponemos de cada una de las organizaciones sociales de diferentes colores o vestimenta, pero en ningún momento, que yo conozca, hubo escolta policial o militar venezolana”, dijo el vicepresidente del MAS, Gerardo García, al ser consultado sobre este tema.

Los videos

Sin embargo, en al menos seis videos se puede observar a personas con estas características brindando seguridad a Evo Morales. EL DEBER revisó las proclamaciones a las que asistió el expresidente desde que regresó a Bolivia. En el video del 12 de noviembre, grabado el 11 de noviembre en el Chapare, se puede observar a dos personas que abren paso a Evo Morales y Álvaro García Linera antes de que estos suban al escenario principal.

Estas personas aparecen el 24 de febrero en una concentración en Sacaba, oportunidad en la que lucían gorras beige y remeras blancas. El video muestra a Morales haciendo un recorrido junto con sus adherentes y sus custodios tratan de alejar a los que se acercan al líder indígena y permanecen mucho tiempo.

En la primera aparición de Morales en La Paz, el 11 de marzo, los miembros de seguridad se ocupan de alejar a las personas que se acercan a la testera donde está Morales y los candidatos a las elecciones subnacionales.

Notorios

Un día después, el 12 de marzo, el jefe nacional de campaña del MAS, viajó a la localidad de Sorata, en el subtrópico de La Paz. En el video se observa a tres personas ataviadas con los pantalones beige, las remeras negras y las gorras GAC a espaldas de Morales y cuando este empieza su discurso se alejan a los costados y vuelven cuando el expresidente acaba su discurso.

El 20 de marzo, hay otro video de Evo Morales en la localidad de Viacha, cuando asistió a apoyar a Franklin Flores para la segunda vuelta. En el mismo se observa a tres de los GAC en el lado derecho de Morales, permanecen en sus lugares durante todo el discurso.

El sexto video señala que es del mismo día y Morales se encuentra en la localidad de Huajchilla, en La Paz. Mientras el jefe del MAS hace uso de la palabra una persona con gorra beige y chamarra del mismo color sigue la escena detrás de los asistentes y claramente se puede observar que es parte de la seguridad.

“Yo he estado con él, he viajado con Evo a diferentes lugares, nunca he visto una seguridad, hemos estado en Cochabamba, en el Chapare, en Santa Cruz, pero no he visto, solamente le asiste una persona como secretaria nada más, las organizaciones sociales se ponen de acuerdo para que ingrese”, dijo García cuando fue consultado sobre los videos y las personas que están próximas a Morales.

¿Qué es la GAC?

El Grupo de Acciones de Comando (GAC) de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela es un grupo de élite que realiza operaciones de alto riesgo, tanto en áreas urbanas como rurales. Fue creado el 4 de junio de 1985.