Anssclapol dice que no permitirá procesos políticos contra uniformados

Fuente: Red Uno

La mañana de este miércoles la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos, Policías y Personal Administrativo (Anssclapol) filial La Paz se declaró en estado de emergencia debido a la actual coyuntura política tras las aprehensiones de exautoridades del Gobierno de Jeanine Áñez por lo que advirtió que no permitirá procesos políticos contra uniformados de la institución verde olivo.

Anssclapol filial Cochabamba también se pronunció asegurando que existe crisis en la administración de la justicia.

“Al parecer, las consecuencias de los errores de la política estarían tendiendo a reactivar viejas memorias entre sectores del pueblo en contra de la misma sociedad. No resulta una exageración sostener que estamos en presencia de la mayor crisis de la administración de la justicia en pleno siglo XXI y esto genera tensiones y conflictos que no dejan desarrollar las actividades como deberían ser (en libertad con un criterio propio y formal) porque no existen las garantías y solo vemos en estos últimos días en los medios de comunicación procesos administrativos”, aseveran.