Apple permite transferir automáticamente las fotos y videos de iCloud a Google Fotos

Apple quiere facilitarle al trabajo a los usuarios que desean pasar sus fotos y vídeos de iCloud a Google Fotos.

Para ello, ha integrado una nueva función que permite transferir todo el contenido automáticamente desde un servicio a otro.

Así puedes transferir tu biblioteca de iCloud a Google Fotos

Los pasos para usar este nuevo servicio de Apple son muy fáciles de seguir. Una vez que inicias sesión con tu ID de Apple en Data and Privacy eliges la opción de “transferir una copia de tus datos”. Apple te dará una serie de instrucciones para completar la solicitud, entre ellos, iniciar sesión en tu cuenta de Google para iniciar el proceso.

Este proceso no finalizará en unas horas, así que no te quedes pegado a la pantalla esperando que finalice. Apple menciona que puede tardar entre tres y siete días en completarse la transferencia. Pero no te preocupes, podrás verificar el estado del proceso en esa misma sección, y cuando finalice la transferencia, Apple te enviará un correo electrónico.

Es un proceso simple, pero hay algunos detalles a tener en cuenta para que no entres en pánico pensando que te faltan fotos o vídeos cuando revises la copia en Google Fotos. En este proceso de transferencia, Apple solo transferirá la última edición de una fotografía, así que los duplicados o la foto original no serán pasados al nuevo servicio.

Siguiendo esa misma línea, tampoco se transferirán los álbumes inteligentes, álbumes compartidos, metadatos, entre otros. Y por supuesto, no incluirá ningún contenido que no forme parte de tu biblioteca de iCloud. Por otro lado, un detalle a tener en cuenta es que no eliminará nada de lo que transfieras a Google Fotos, así que seguirás teniendo tu biblioteca iCloud con los mismos contenidos.

Y no olvides dar un vistazo a los requisitos de Google Fotos, antes de la transferencia, para no tener problemas en el proceso. En una primera etapa, esta nueva función de Apple solo está disponible para determinados mercados, entre ellos, la Unión Europea, Australia, Estados Unidos, Reino Unido, entre otros.