Arce advierte que no se permitirá que quienes perdieron en elecciones puedan «disputar el poder al pueblo»

En medio de amenazas de movilizaciones de cívicos, el presidente Luis Arce afirmó que al Gobierno no le mueve el odio ni la venganza sino la justicia por los hechos ocurridos antes y después del denominado “golpe de Estado” y advirtió que no se permitirá que quienes perdieron en pasadas elecciones, ahora pretendan “disputar el poder al pueblo”.

El pronunciamiento del mandatario fue durante la inauguración del XVII Congreso de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia – Bartolina Sisa en la ciudad de La Paz.

“Todos aquellos que en las encuestas, no alcanzaban ni al 5% de votación, por eso muchos de ellos se bajaron del carro de las elecciones, los que perdieron en las elecciones son los que ahora quieren disputar el poder al pueblo boliviano y por supuesto, como ustedes también me lo decían, durante el año pasado, en la campaña electoral, no lo vamos a permitir; respeto al pueblo boliviano”, afirmó.