De Rakitic a Messi: «Yo tengo un trofeo que tú nunca tendrás»

A pesar de la eliminación de la Copa del Rey, Iván Rakitic vive un buen momento en el Sevilla. El mediocampista croata que se fue del Barcelona recordó antes del partido, en diálogo con LaLiga TV, lo que fue su paso por el club blaugrana: «Cuando llegué al Barcelona, el hambre que tenían esos jugadores era increíble. Tuve la suerte de pasar un año entrenando con Xavi, y otros tantos con Iniesta. Aprendí de ellos fuera y dentro del campo«.

En esa misma línea, Rakitic agregó: «A esa gente no se les regaló nada. Se ganaron todo su éxito. No es una coincidencia que lo hayan ganado todo. Cada jugador tenía un papel que desempeñar. Y cada uno hizo las cosas a su manera, pero siempre para ganar».

Y en esos recuerdos, Rakitic reveló una frase que le dejó a Messi: «Estaba hablando con Messi y le dije ‘Tú has ganado todo, has marcado muchísimos goles. Pero yo he ganado un trofeo que tú nunca tendrás, la Europa League».

Para cerrar, el croata remató: «Messi es un fuera de serie». Lo cierto es que el Barcelona no necesitó de un gran Messi para pasar al Sevilla, que ahora deberá remontar en Dortmund ante el Borussia para seguir en Champions.