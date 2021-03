Boliviana Patricia Ávila triunfa en Chile, país donde radica

Patricia Ávila se consagró campeona en el Nacional de Levantamiento de Pesas en Chile, hace unos días. La cruceña volvió a competir después de ocho años y lo hizo de la mejor manera, pues subió a lo más alto del podio. El torneo fue vía Zoom debido a la pandemia de coronavirus, aunque ella se tuvo que presentar en Chiguayante, en la provincia de Concepción, región del Biobío, pues radica en Concepción.

Ávila compitió en la categoría 59 años adulto, levantó 71 kg en arranque y 91 kg en envión. Esos registros le permitieron ser campeona. “Esas marcas además son récords nacionales en Bolivia”, dijo Ávila a DIEZ.

La cruceña, hace aproximadamente una década que radica en Chile, donde formó un hogar. Actualmente se entrena bajo la supervisión y planificación del boliviano Wilber Franco Viruez, un formador de campeones en Bolivia, quien trabaja en el gimnasio Hammer de Santa Cruz y a ella la entrena mediante videollamadas por Whatsapp.

“Estoy tan feliz de volver a tocar las marcas que hacía hace diez años, la diferencia es que ahora no puedo dedicarme a esto como antes, ahora trabajo y tengo familia, aunque mi esposo (Jaime Iturra) ha sido una pieza clave en esto ya que él me apoya al cien por ciento, es mi fan número uno y mi niña (Ángela) que tiene 9 años también. Ahora tengo más responsabilidades que antes, pero logré hacerme el espacio para dedicarme a entrenar”, expresó.

La deportista trabaja en el área de ventas de una joyería llamada Rometsct, ocho horas al día, por eso a veces comienza a entrenar por la noche, a las 22:00 o 23:00, pero trata de ser consecuente y se siente más motivada por haber sumado a sus logros un título chileno.

“Deje el deporte siete años, hace dos me inscribí a crossfit, este deporte al ser tan diverso logró fortalecer mi cuerpo más rápido y fue ahí cuando después de un año empecé de nuevo a levantar pesos como antes, entonces me entro el bichito de volver a competir, me contacté con mi entrenador que me formó y hace un mes y medio me dediqué a entrenar para prepararme con miras este nacional. Se logró lo planificado, primer lugar, estoy más que feliz”, expresó la boliviana.

Patricia Ávila sigue cosechando éxitos y piensa seguir haciéndolo. “Aunque muchos me preguntan qué gano con esto, solo les digo que son metas personales, tal vez la fuerza, los músculos se irán algún día, pero la satisfacción de haberme propuesto esto y haberlo logrado, no tiene precio”, finalizó.