BTS: cómo el grupo más famoso de K-Pop ha tenido que enfrentar ataques racistas

Denunciaron haber recibido insultos sin motivo y burlas por su apariencia

Desde que lograron llegar al mercado internacional, BTS ha tenido que hacer frente a situaciones racistas (EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo)





El pasado lunes la banda surcoreana de pop BTS se pronunció en redes sociales acerca de la ola de odio que sufren los asiáticos en Estados Unidos, lamentaron los fallecimientos ocurridos en los recientes tiroteos y ataques, condenaron los actos de violencia y revelaron que ha sido doloroso tener que enfrentarse a comentarios xenófobos que han sufrido durante su carrera por ser asiáticos.

BTS posteó su comunicado en inglés y coreano, en el cual dicen haber hablado acerca del racismo que se vive en Estados Unidos y recordaron los momentos en que ellos mismos tuvieron que enfrentar ese odio. “Hemos soportado insultos sin motivo y recibido burlas por nuestra apariencia. […] Lo que está sucediendo ahora mismo no se puede disociar de nuestra identidad como asiáticos”, escribieron en su mensaje.

La banda de K-pop debutó en 2013 bajo la empresa Big Hit Entertainment, misma que los lanzó al éxito internacional en 2017. Estados Unidos desde entonces se convirtió en uno de sus más fuertes mercados, incluso el año pasado lograron ser la primera boyband en posicionar en primer lugar una canción de lengua extranjera dentro del top 100 de Billboard de dicho país con el tema Dynamite.

BTS lanzó un comunicado a través del cual recuerdan cuando sufrieron actitudes racistas (Twitter @BTS_twt)

Desde que su fama comenzó a ascender, BTS ha llevado por todo el mundo su K-pop y no siempre han tenido buenas experiencias. Uno de los episodios desagradables más recordados por sus seguidoras es cuando en una revista publicada por la empresa, se expuso que el 24 de febrero de 2020 los integrantes participaron en el programa de radio The Howard Stern Show de SiriusXM, presentado por Howard Stern.

En el programa, mientras se hablaba acerca de la actual pandemia por el Coronavirus, el presentador acusó al guionista Sal Governare de racista, pues éste dijo “es imposible que estos tíos no tengan el coronavirus”, cuando el grupo asistió a SiriusXM unos días antes. El productor Gary Dell’Abate apoyó a Stein diciendo: “Todas y cada una de las estrellas que entran en SiriusXM viajan por todo el mundo, no solo los asiáticos”, haciendo alusión a que cualquier celebridad que entrara en la cabina podría estar contagiado y transmitir el Coronavirus, no sólo los asiáticos.

En una ocasión anterior, en 2019, en un programa australiano 20 to One, el comediante Alex Williamson hizo chistes xenófobos, comentarios acerca de la apariencia de los integrantes de BTS, cuestionó su fama por ser coreanos y expresó no comprender cómo BTS había logrado obtener tanta fama a nivel internacional si sólo uno de sus miembros sabía inglés.

BTS ha sido uno de los principales exponentes del k-pop en el mundo y confesaron haber atravesado momentos desagradables por la xenofobia creciente

“Incluso nos preguntaron por qué los asiáticos hablaban inglés. No podemos expresar con palabras el dolor de convertirnos en objeto de odio y violencia por tal motivo”, fue como recordó BTS este episodio en su reciente comunicado.

En ambas ocasiones las seguidoras del grupo exigieron disculpas por parte de los conductores a través de redes sociales, a lo que SiriusXM ofreció disculpas públicamente por los comentarios de Sal Governale y Alex Williamson dijo que no era su intención hacer comentarios xenófobos, pues sólo busca hacer burla de todas las boybands.

El último de los episodio de racismo hacia BTS que se volvió tendencia ocurrió el pasado 16 de marzo, cuando la revista Topp hizo una serie de caricaturas en su sección Garbage Pail Kids de los nominados de los Grammy. En la de BTS se muestra al grupo siendo parte del juego “Golpea al Topo”, siendo golpeados por un premio Grammy.

La revista «Topps» subió la caricatura el mismo día del tiroteo en Atlanta, posteriormente la retiraron y pidieron disculpas (Captura de pantalla Twitter)

Las caricaturas fueron publicadas el mismo día del tiroteo en Atlanta, por el que asesinaron a 6 mujeres asiáticas. La revista hizo un comunicado a través del cual se disculparon y anunciaron que ya habían removido la caricatura de BTS.

Tras la creciente ola de xenofobia en Estados Unidos, que aumentó debido a las teorías del origen del Coronavirus, BTS agregó en su comunicado: “Nuestras propias experiencias son intrascendentes en comparación con los eventos que han ocurrido durante las últimas semanas. Pero estas experiencias fueron suficientes para hacernos sentir impotentes y descascarar nuestra autoestima”.