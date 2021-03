Clínicas suspenden atención a enfermos con cáncer del municipio de Bermejo por falta de pagos

Fuente: Radio Fides

Pese a que en 2018 el Gobierno Autónomo Municipal de Bermejo promulgó la ley de lucha contra el cáncer, desde hace varios meses esta atención no goza de recursos económicos para el tratamiento de pacientes.

Miriam Zurata, representante de las personas con cáncer en Bermejo indicó que los enfermos nuevamente peregrinan en la alcaldía para demandar el desembolso de dinero para cancelar a las clínicas ONCOSUR Y ARROBUENA que brindan los medicamentos y quimioterapias en la ciudad de Tarija.

“Las señoras están desesperadas, me llaman para que pueda exigir, hasta el momento no pude hablar con la alcaldesa porque me dicen que no tengo audiencia”, mencionó.

Según la última información que obtuvieron de los funcionarios municipales, en los próximos días debería salir un cheque por 34 mil bolivianos para regularizar las deudas.

“No sabemos cuándo va salir el cheque, no es suficiente, ni si quiera va cubrir una quincena, mientras no se cancele la empresa no nos va dar los tratamientos”, agregó.

Zutara mencionó que espera reunirse con la alcaldesa Estela Veizaga el día de mañana y lograr que se transfieran los recursos que corresponden al 1% del presupuesto municipal, de acuerdo a la ley que fue aprobada cuando la ejecutiva era miembro del concejo municipal.