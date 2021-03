Cómo reconocer el texto de fotos guardadas en Google Fotos

Hace poco que Google Fotos decidió incorporar a Google Lens dentro de la app, lo que hace que ahora sea sencillo reconocer el texto de los documentos que hemos subido en la plataforma.

Para hacerlo basta con buscar una imagen que tenga texto dentro. Si hay mucho texto, Google Fotos lo detectará automáticamente, sin necesidad de que hagamos nada, y nos invitará a copiar el texto en el portapapeles, tal y como podéis ver en la imagen superior.

Una vez seleccionada la opción, tendremos la posibilidad de seleccionar todo lo que deseemos copiar, como si fuera texto plano en un editor, y pegarlo donde queramos, ya que al estar en el portapapeles podremos llevarlo a editores externos o programas de mensajería.

Si hay poco texto y Google fotos no ofrece la opción nada más abrir el documento, tendremos que pulsar en el icono de Google Lens de la parte inferior para que comience el reconocimiento deseado.

El sistema es privado, el texto que reconoce no se guarda en sus servidores, por lo que podéis reconocer incluso números de cuentas bancarias sin problemas, ya que no podrá filtrarse una información que no poseen.

De esta forma, si lo que queréis es reconocer el texto de un documento, podéis hacerle una foto, guardarla en Google Fotos, y reconocer el texto posteriormente, aunque también podéis usar un ocr online como alguno de los que ya hemos hablado aquí en WWWhatsnew.

Esta función aún no está disponible para todos los usuarios, pero ya empieza a verse entre algunas personas, tanto para iOS como para android. El caso es que Google Lens también realizó algunos cambios para integrar la función directamente en la Búsqueda y la Cámara de Google, por lo que está claro que se ha transformado en un verdadero protagonista del mundo móvil.