Deudas de cuatro clubes son piedras en el camino

Campeones

miércoles, 3 de marzo de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Las deudas que tienen San José, Real Potosí, Aurora y Real Santa Cruz son las que más preocupan a Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), al margen de que los clubes no han mostrado ninguna señal de conciliación con sus futbolistas, sólo cuentan con el adelanto que recibirán por la venta de los derechos de televisión (260 mil dólares).

“Todos los futbolistas fueron solidarios en la pandemia, pero los clubes fueron abusivos en sus descuentos”, comentó el asesor legal de Fabol, Luis Fernando Caballero.

Contó que existen varios procesos en contra de estos clubes que hicieron firmar contratos a sus jugadores por la necesidad que tenían éstos de cobrar montos de dinero en la pasada temporada. “Si no firmaban ellos no cobraban, pero sus derechos son irrenunciables”, apuntó Caballero.

De las 16 instituciones que se encuentran afiliadas a la División Profesional, las ocho que tienen en el momento torneos internacionales cuentan con dinero con el que pueden garantizar los pagos a sus acreedores. Bolívar y Always Ready no tienen procesos en contra, The Strongest tiene una demanda del jugador Roler Ferrufino (2019) y otra más que se conocerá en las siguientes horas.

En Cochabamba, Wilstermann llegó a un acuerdo con sus jugadores para pagar hasta la conclusión del primer trimestre, fines de este mes, pero tiene en puertas ingresos por la Copa Sudamericana y una posible clasificación a otra fase.