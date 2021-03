Dos mil maestros no van a clases por falta de salario en Cochabamba

Fuente: Red Uno

Norma Barrón, dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, declaró que varios de los profesores no van a clases en la zona sur porque no cuentan con las condiciones de bioseguridad en algunas de las unidades educativas y sobre todo porque no tienen salarios.

Según la Federación son aproximadamente 4 mil maestros que no cuentan con ítems ministeriales y poco más del 50 por ciento de ellos imparte clases en la zona sur. Los mismos son contratados por los padres de familia por horas.

“Los profes tampoco es que dice que no van a trabajar, pero lo están haciendo de manera virtual. También hay maestros que dijeron que no tomarán algunos cursos, porque ya no les están pagando. Los maestros no pueden trabajar gratuitamente, pese a que hay algunos que lo hicieron. El Gobierno tampoco hace nada al respecto”, señaló.

El lunes debían arrancar las clases en las 210 unidades educativas de la zona sur de Cercado de manera semipresencial; sin embargo, aún hay un porcentaje que no lo hizo porque algunos maestros se abstienen hacerlo por falta de condiciones. Barrón dijo que temen contagiarse de la Covid-19.

El representante de los padres de familia de Cercado II, Edson Claure, advirtió que habrá movilizaciones en caso de que los maestros no regresen a las aulas. Asimismo, propuso que carrera del magisterio sea libre para que profesionales de otras áreas puedan dictar clases semipresenciales.