El feroz ataque de la voz del estadio del Porto contra Cristiano Ronaldo: lo llamó cerdo y apuntó contra su madre

Fernando Saúl tuvo que disculparse por su publicación en la que también tildó de ladrón a la Juventus, luego de que su equipo eliminase al conjunto italiano de la Champions League

La eliminación de la Juventus ante el Porto del martes aún genera repercusiones. El conjunto de Turín, que tiene a Cristiano Ronaldo ente sus filas, no pudo contra el cuadro portugués y se despidió así de la Champions League, certamen que no gana hace más de 20 años, motivo por el cual por estas horas se multiplican las críticas contra el entrenador, Andrea Pirlo, y sus dirigidos.

Entre la lluvia de comentarios negativos contra el último campeón de la Serie A hubo muchos que no fueron constructivos y entre ellos resaltó el de Fernando Saúl, voz del estadio del Porto. En su cuenta de Instagram el locutor desató oda su furia contra sus rivales y apuntó directamente contra Cristiano y su familia.

“Nos vengamos de Basilea contra los ladrones italianos. Nos vengamos del cerdo Ronaldo por lo que le hizo a O Dragao. Qué raza tan orgullosa, este es el Oporto. Ahora estoy esperando el vídeo de Dolores (la madre del futbolista) y los otros miembros desdentados de la familia”, publicó.

Vale recordar que Dolores es una ferviente seguidora del Sporting de Lisboa, club en el que se formó su hijo y que resultó campeón en enero de la Copa de la Liga de Portugal. Además, el recuerdo de Basilea se remonta a Recopa de la UEFA de 1984 que la Juventus le ganó 2 a 1 al Porto con un polémico gol de Zbigniew Boniek. Justamente el ex delantero polaco, actual vicepresidente de la federación de fútbol de su país, reclamó tras el final del encuentro que la regla del valor agregado al gol de visitante debería modificarse.

Las disculpas de Fernando Saúl

La Juventus quedó eliminada pese a haber ganado 3 a 2 en Turín en tiempo suplementario. Es que en la ida había caído 2 a 1 en Portugal y al haber marcado menos goles de visitante que su adversario, debió despedirse de la Champions.

Fernando Saúl pidió perdón horas después de su publicación con otro mensaje en sus redes: “Quiero disculparme con Ronaldo y su familia si sintieron que les falté al respeto por las publicaciones que hice ayer en caliente después de una noche histórica. Así tengo la humildad de reconocer que me excedí y de pedir disculpas. Pero me equivoqué y obré mal, porque otros se equivoquen no debemos caer en lo mismo. Mis disculpas”.

Ronaldo fue blanco de críticas después de la eliminación de la Juve. Quien también apuntó contra él fue el ex entrenador Fabio Capello, quien puntualizó en el gol de tiro libre del lusitano Sergio Oliveira, donde el luso, que estaba en la barrera, saltó y se dio vuelta. “Lo más grave fue Cristiano Ronaldo saltando y girando en la barrera. Quien esté en la barrera no puede tener miedo a ser golpeado. Es un error imperdonable que no tiene excusas”.

Cristiano no ha podido siquiera jugar una semifinal de Champions con la Juventus (Reuters)

Su compatriota, el ex mediocampista Alessandro Del Piero, criticó la labor del ex madridista, pero no le echó toda la culpa del fracaso bianconero: “Cristiano tiene responsabilidades, por supuesto. No tuvo muchas ocasiones, pero desperdició aquel cabezazo que nos acostumbró a aprovechar siempre. Sin embargo, no puede ser únicamente culpa suya. La Juve jugó más de una hora 11 contra 10”.

De esta manera, el gigante de Turín se quedó con las manos vacías en la Champions League, mientras que en la Serie A marcha tercero, a 10 puntos del líder Inter a falta de 12 jornadas para el final. Con este panorama, la final de la Copa Italia pasó a ser el evento más importante de Cristiano y la Juventus. El próximo 19 de mayo jugará por el trofeo ante el Atalanta, en lo que será su única chance de ganar algo en esta temporada.