Escandalosas declaraciones de uno de los mejores tenistas del mundo: «El tenis no es mi prioridad… llego, tomo el dinero y me voy»

Benoit Paire, número 31 del mundo, es uno de los profesionales más polémicos del circuito y ahora reconoció que no le interesa ganar torneos ya que quedando eliminado en las primeras rondas recibe un premio monetario que lo satisface

Paire contó que ni siquiera está entrenando (Reuters)





El tenista Benoit Paire cayó ante el griego Stefano Tsitsipas en primera ronda de Acapulco y tras su eliminación brindó una explosiva entrevista al diario L’Equipe en donde reconoció que no tiene ningún interés por triunfar y que no disfruta del deporte que practica. Además, apunto contra el circuito, las medidas de protección del coronavirus y aseveró que sólo participa de los torneos por el dinero.

El número 31 del mundo, que hace una semana había calificado la gira de la ATP como “triste, aburrida y ridícula”, volvió a dar definiciones polémicas luego de su decepcionante actuación en México.

El francés ha ganado solo uno de los ocho partidos de esta temporada y hace unos días ya había sufrido una gran derrota ante el adolescente danés Holger Vitus Nodskov Rune en su primera ronda en Santiago, Chile, cuando dijo que estaba luchando por la motivación con torneos en todo el mundo organizados en gran parte sin fanáticos debido a las restricciones de Covid-19.

“El tenis no es mi prioridad, espero ir a la playa y a la piscina. Ese es mi objetivo. Llego, tomo el dinero y me voy. Si gano un ATP 250, no embolso más de 30 mil euros. Perdiendo en primera ronda, gano 10 mil. ¿Para qué luchar como un loco para ganar un poco más?”, sentenció en diálogo con el medio de su país.

Paire, de 31 años, se mostró satisfecho con su pronta eliminación en Acapulco: “Perdí en la primera ronda, mucho mejor. Podré salir bastante rápido de la burbuja y aprovechar para estar unos días antes en Miami. Espero poder ir a la playa y a la piscina. El tenis no es mi prioridad por ahora. Lo único en lo que pienso es en salir de la burbuja. Ese es el único objetivo que tengo en cada torneo. No estoy nada feliz en la cancha”, señaló el tras caer ante Tsitsipas.

Paire participará a fin de mes del Abierto de Miami (Reuters)

El hombre que llegó a ser 18 del mundo hace cinco años, aseguró que las medidas tomadas por la pandemia del coronavirus lo han perjudicado: “Para los que aman sólo el tenis, que sólo tienen eso en la cabeza y van a entrenar las 24 horas del día, la burbuja no les cambia nada y son felices. Pero aquellos que aman la vida, la libertad, ir a restaurantes y aprovechar al máximo las cosas, lo están encontrando difícil”.

Al comentar su mirada, sorprendió al confesar que ni siquiera practica: “No toco mi raqueta en absoluto, no sirve de nada pagarle a alguien en la gira en este momento. Estoy solo, no tengo nada, ni entrenador ni preparador físico. No estoy entrenado, no estoy listo para jugar grandes partidos. Si el tenis se ha convertido en esto, así es la vida, pero no es mi vida. No voy a seguir así por mucho tiempo”.

Paire se estrelló también en el Abierto de Buenos Aires cuando protagonizó un escándalo. Tras reclamar eufóricamente una pelota que consideraba mala, le quitaron un punto por escupir y luego perdió su último game a propósito, en el duelo ante Francisco Cerundolo.

“Sé que vas a decir ‘No te das cuenta de la suerte que tienes …’, pero jugar en estadios vacíos sin atmósfera no es la razón por la que juego al tenis”, escribió Paire, de 31 años, en Instagram. “Necesito tiempo para adaptarme a esta pseudo gira ATP, pero voy a hacer el esfuerzo para intentar encontrar nuevamente el placer de jugar al tenis”, había posteado la semana pasada.

En ese entonces, el número 31 del ranking ATP, explicó: “Mi objetivo será simplemente tener una sonrisa en la cancha y disfrutar golpeando una pelota, ya sea que gane o pierda, no me importa en absoluto”.