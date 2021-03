Esta web nos deja colocar el barco del canal de Suez en cualquier lugar del mundo para ver cómo de enorme es realmente el Ever Given

El carguero Ever Given ha tenido bloqueado el canal de Suez durante casi seis días, costando 57.000 millones de dólares. Es algo de lo que informa la web «Is that ship still stuck?», de la que ya hablamos hace días. En ella también se cuenta que lleva flotando un poco unas cuatro horas, tras las labores de desencallamiento.

Es una gran noticia que el barco comience a moverse, pero para los que todavía no nos hacemos una idea de lo grande que es, un curioso desarrollador ha creado Ever Given Ever Ywhere una web que consiste en dejarnos colocar el barco del canal de Suez y sus 400 metros de eslora en cualquier lugar del mundo que aparezca en Google Maps. Y eso hemos hecho.





Disfruta buscando puntos de referencia para comparar con el gigantesco tamaño del Ever Given

Garret Dash Nelson pensó que por qué no poder llevar el Ever Given a cualquier lugar del mundo, y al abrir la web lo vemos en el río Hudson en Nueva York. Buscar en el mapa no es posible, por lo que tendremos que ir manualmente a encontrar nuestro enclave de referencia.

En ese sentido, se convierte hasta en un juego que pondrá a prueba nuestras habilidades de orientación y geografía, salvo que nos vayamos a puntos costeros. Al llegar al punto elegido, la web nos permite rotar el barco, y ajustarlo a escala, para que quede a su tamaño real en comparación a los elementos del mapa.

With every passing day it grows bigger and stronger… pic.twitter.com/b0VOEjcrkz — Simon (@SWBucher) March 28, 2021

En primer lugar hemos elegido ponerlo en dos puntos de Sevilla, el río Guadalquivir junto a la plaza de toros de la Maestranza y en el Puerto de Sevilla. Luego, como un servidor es onubense, ha elegido colocarlo junto a los gigantescos fosfoyesos de Huelva, que son prácticamente otra ciudad.