Fabol deja de ser vocero de los jugadores, después de 17 años

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

Después de 17 años, la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, más conocida como Fabol, ya no será el interlocutor válido en las negociaciones que debe entablar a favor de sus afiliados con la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol, que anticipa una reunión con los capitanes de los 16 clubes para los siguientes días.

El amparo constitucional que dictó el martes la sala tercera de El Alto, ordena a la agremiación a “abstenerse de realizar cualquier disposición que atente el normal desarrollo del torneo de la gestión 2021”.

Por casi dos décadas el sindicato tuvo “el poder” para negociar a favor de sus jugadores afiliados todas las deudas que tenían los clubes en cada una de las temporadas.

La medida cautelar cambia la figura, en adelante sólo debe existir posiciones conciliatorias de parte del sindicato, aunque la resolución no le impide negociar acuerdos para sus afiliados, lo que le prohíbe tomar medidas que afecten el normal desarrollo del certamen que se inició el martes.

“No somos nosotros los que tomamos decisiones, los que quieren hacer prevalecer sus derechos son los futbolistas, son ellos los atropellados al querer imponer un tribunal de apelaciones ilegal. Nosotros no entramos a la cancha, no determinamos si jugamos o no, es el futbolista y todos los vieron en los partidos del martes”, subrayó el secretario ejecutivo de Fabol, David Paniagua.