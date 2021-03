Horóscopo para hoy con Josie Diez Canseco para el viernes 12 de marzo de 2021

ARIES (del 20 de marzo al 19 de abril): Estarás muy emotivo y romántico, exigirás toda la atención de tu pareja, sus demostraciones de amor te darán seguridad. Confía más en tu propia capacidad y todo saldrá bien. Tu número de la suerte para hoy es 9.

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): Serás muy crítico con tu pareja, poco apoco tu humor cambiará y te darás cuenta que te has excedido, tus disculpas evitarán que tu relación se deteriore. No cometas excesos, tus gastos podrían traerte serios problemas. Tu número de la suerte para hoy es 17.

GÉMINIS (del 21 de mayo al 21 de junio): Cuida mucho tus palabras al expresar tus desacuerdos, esa persona podría malinterpretarte y terminaría tu tranquilidad, el tacto te ahorrará disgustos. Estas descuidando tus deberes y hoy te llamarán la atención. Tu número de la suerte para hoy es 22.

CÁNCER (del 22 de junio al 21 de julio): Tus dudas molestan a tu pareja y podría tomar decisiones drásticas, estás a tiempo de evitarlo, demuéstrale confianza y las cosas cambiarán. Éxitos en el trabajo, ahora darán mayor valor a tu desempeño. Tu número de la suerte para hoy es 4.

LEO (del 22 de julio al 22 de agosto): Alguien de tu pasado tratará de reconquistarte, escucha tu voz interior que te previene, no ha cambiado y volvería a decepcionarte. Tus planes siguen un ritmo lento, no dejes que las preocupaciones económicas te agobien. Tu número de la suerte para hoy es 10.

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de setiembre): Alguien nuevo llegará a tu trabajo y congeniarán mucho, pero ten cuidado, evita actitudes que puedan ser malinterpretadas, porque te acarrearían problemas con tu pareja. Una amistad te brindará toda su confianza y te colocará como líder de su empresa. Tu número de la suerte para hoy es 15.

LIBRA (del 23 de setiembre al 22 de octubre): Tu atractivo resaltará, tendrás muchas invitaciones, pero tus deseos de estabilidad te llevarán a asumir actitudes posesivas con alguien que se acercará a ti, no es el mejor camino para conquistarlo, podría sentirse presionado. En el trabajo, sé prudente con tus comentarios. Tu número de la suerte para hoy es 1.

ESCORPIO (del 23 de octubre al 22 de noviembre): Día de mucha armonía y amor, después de altibajos que te hacían perder la paciencia tu relación sentimental encontrará el camino del buen entendimiento. Hoy tendrás muchas oportunidades para demostrar a tus jefes lo que vales. Tu número de la suerte para hoy es 8.

SAGITARIO (del 23 de noviembre al 22 de diciembre): La interferencia de terceras personas molestan a tu pareja, escucha sólo a tu corazón para tomar decisiones y terminarán los malos entendidos. No es conveniente hacer cambios radicales por el momento, ten calma. Tu número de la suerte para hoy es 21.

CAPRICORNIO (del 23 de diciembre al 21 de enero): No trates de imponer tus ideas a la persona que quieres, con persuasión conseguirás lo que te propones y evitarás discusiones de las que saldrías perdiendo. Será un día muy activo en el trabajo. Tu número de la suerte para hoy es 14.

ACUARIO (del 22 de enero al 17 de febrero): Te dejarás llevar por tu orgullo y provocarás el alejamiento de la persona que quieres, amigos íntimos intervendrán y se disiparán las tensiones, pero tendrás que reconocer tu error. Tus ingresos económicos aumentarán. Tu número de la suerte para hoy es 2.

PISCIS (del 18 de febrero al 19 de marzo): Una persona de tu pasado sentimental buscará tu apoyo, no te dejes llevar por sentimentalismos, no vale la pena arriesgar tu tranquilidad por alguien que sólo busca su conveniencia. No esquives nuevas responsabilidades, te ayudarán a crecer como profesional. Tu número de la suerte para hoy es 13.