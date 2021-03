Inicia la vacunación para personas con cáncer y problemas renales

Fuente: Unitel

Pablo Cambará Ferrufino

En el hospital Oncológico de la capital cruceña se comenzó este lunes a la vacunación contra el Covid de personas con cáncer y a aquellos que sufren de problemas renales.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que de acuerdo al registro oficial se tiene un total de 2.850 pacientes que serán beneficiados con la aplicación de esta primera dosis.

Se aclaró que se tiene un total de 4.000 vacunas (8.000 dosis) para ser aplicadas a este grupo de riesgo, eso en el entendido de que hay personas que no forman parte del registro o que realizan tratamientos de manera particular y no figuran en el sistema público.

«Estamos empezando la vacunación de este grupo que son un grupo de riesgo importante. Se prevé trabajar en once servicios de salud, al igual que en cinco provincias en donde se tiene un registro de pacientes con este tipo de patologías. Estamos esperando la llegada de más vacunas«, apuntó Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes.

Dijo además que se continúa con la aplicación de las vacunas al personal de salud «y ya hemos vacunado al 50%» del universo total por lo que pedimos a la población que trabaja en este sector que asista a nuestros centros para recibir la dosis de Sinopharm contra el Covid.