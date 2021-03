Investigación por compra de respiradores españoles se amplía al exviceministro Santamaría

La investigación por la compra de 170 respiradores españoles adquiridos en la gestión del exministro Marcelo Navajas se ha ampliado a cinco exfuncionarios públicos, entre ellos se encuentra el exviceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, del que se dice recepcionó los equipos cuando llegaron al país.

​La comisión de fiscales que está a cargo de la investigación por la compra de los 170 respiradores españoles con supuesto sobreprecio informó a través de un memorial que la investigación se ampliaba a cinco exfuncionarios públicos, uno de ellos es Santamaría.

El documento señala que cuando equipos llegaron a Bolivia fueron recepcionados “extraoficialmente” por personas ajenas la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

“Indicando que se imposibilitó realizar el trabajo técnico de verificación, logrando evidenciar la ubicación únicamente de 75 respiradores que no cuentan con sus accesorios”, señala textualmente el documento de la Fiscalía.

La persona a la que se hace alusión es SantaMaría, por esta decision se decidió ampliar la investigación contra él por la presunta comisión del delito tipificado como uso indebido de influencias.

Las otras personas contra quienes se amplía la investigación son Rosmery J. A. C., profesional finaciera, J. C. C. R, jefe financiero, H. A. P. F, director de Administración y Finanzas de la Aisem y J. A. A, administrador en Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud. Ellos son investigados por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.