Jueza Mendizábal presenta amparo constitucional contra su suspensión

La jueza Tercera de Instrucción en lo Penal de Sucre, Ximena Mendizábal, presentará un amparo constitucional contra la resolución que la suspendió de sus funciones por un mes.

Hace una semana, Mendizábal determinó la libertad irrestricta para Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), quien fue acusado de asociación criminal y deterioro de patrimonio histórico presuntamente durante la manifestación en puertas de puertas de la Fiscalía General, en octubre de 2020.

La jueza fue suspendida sorpresivamente luego de emitir esta decisión sobre Molina.

“Me suspendieron tal como se anunció la radio Kawsachun Coca, no sé cómo supo la radio antes que yo. El proceso data de 2015, por una resolución que se sacó un poco tarde, por una situación no imputable a mi persona, la que no elevó el acta y no pasó a despacho fue mi exsecretaria. El Consejo de la Magistratura tardó 6 años y saca justo ahora y nadie lo sanciona a ellos”, dijo Mendizábal a Cadena A.

La magistrada cuestionó que “¿si correspondía la sanción, porqué hacerlo ahora? ¿Por qué no antes? La resolución es de hace mucho tiempo y solo en buscar se tarda tanto, he de asumir lo que tengo que asumir. Todavía tengo el amparo constitucional”.

Aseveró que tiene seis meses para presentar el amparo y que durante ese tiempo no tendría por qué dejar sus funciones.

“Me notificaron pese a que anuncié una acción de amparo porque se violó mis derechos y bueno yo voy a poner el amparo”, dijo.