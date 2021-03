La agonía de Manfred se alarga; los candidatos se reemplazan hasta este miércoles

A cuatro días de la jornada electoral, la lista definitiva de candidatos aún no estaba totalmente confirmada. Los vocales de Tribunal Supremo Electoral (TSE) vieron caer la noche sumergidos en apelaciones y recursos extraordinarios de enmienda como el que presentó Manfred Reyes Villa, el candidato a la Alcaldía de Cochabamba que fue inhabilitado el viernes 26 de febrero. El caso será resuelto hoy al filo del plazo legal.

La sala plena del TSE sesionó toda la tarde y a las 20:40 declaró cuarto intermedio ante la imposibilidad de consolidar un dictamen que reúna la opinión del cuerpo colegiado. Tres vocales se pronunciaron en favor de habilitarlo y dos expresaron opinión en sentido de ratificar el dictamen del 26 de febrero que lo dejó fuera de carrera. Aún restan dos votos que representan a vocales que no tomaron una decisión. El cuerpo colegiado se volverá a reunir a las 8:00 para asumir una decisión final, pero justo al filo del plazo legal para reemplazar candidatos.

Y es que el calendario electoral señala que este mismo miércoles es el “plazo final para la sustitución de candidaturas por causa de inhabilitación por hechos sobrevinientes comprobados, fallecimiento, impedimento permanente o incapacidad total ante los tribunales electorales departamentales”, según señalan los artículos 108 y 209 de la Ley 026.

Mauricio Muñoz, abogado de Reyes Villa, señaló ayer a EL DEBER que con los alegatos presentados en un recurso extraordinario se debería reponer la candidatura. El postulante cochabambino ratificó ayer que seguía en campaña, pero su actividad proselitista se redujo a la espera del fallo que se emitirá en La Paz.

Entre tanto, vecinos y seguidores de Súmate, la organización política que postuló a Reyes Villa, seguían acampando a las afueras del TED-Cochabamba a la espera de la decisión final.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSE) reactivó un cobro coactivo contra Reyes Villa de Bs 2,3 millones por la compra de seis vehículos y con esa decisión ejecutoriada puso en duda su candidatura. El exprefecto pagó el pliego de cargo, pero no evitó el dictamen que lo sacó de la carrera electoral.

El sábado 27 de febrero, Súmate presentó un recurso extraordinario de revisión con el detalle de “la deuda saldada” y el lunes envió al TSE una certificación del pago emitida por la Gobernación, la entidad que se benefició con los motorizados adquiridos por Reyes Villa cuando era prefecto del departamento de Cochabamba.

“Esa es una deuda injusta, pero con el aporte de candidatos y mucha gente reunimos el dinero para permitir que se elija al candidato que quiere la gente y es Manfred”, complementó Muñoz.

Si el TSE ratifica el fallo del 26 de febrero, Súmate tendría pocas horas para reponer un candidato. Sin embargo, Reyes Villa aseguró el lunes, en el programa Influyentes de EL DEBER Radio, que en caso de que lo inhabiliten, no colocará sustituto porque “la gente quiere a Manfred, no a otro candidato”.

En los tribunales departamentales el escenario fue parecido, aunque en La Paz y Beni salieron a la luz decisiones que dejaron tranquilos a seguidores de los postulantes que fueron observados por varias causas, entre ellas el asunto de residencia.

Este fue el caso que afectó al médico Alejandro Unzueta, cuya candidatura fue confirmada ayer por Sulema Chávez Gutiérrez, vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Beni. La autoridad afirmó que se declaró improbada la demanda de inhabilitación que pesaba en su contra

Unzueta fue observado porque supuestamente no tenía el tiempo de residencia de dos años que exige la Ley Electoral en la región que se postula. Según el documento, la demanda fue interpuesta por el ciudadano Mario Justiniano.

Chávez indicó que se plantearon cuatro demandas contra el postulante del MTS, pero no precisó el motivo de estas demandas.

Unzueta dijo que las demandas de impugnaciones tenían que ver con un ataque de sus adversarios políticos. “Son dos cobardes. Una que fue expresidenta (Jeanine Añez que también postula a la Gobernación) y ahora ofrece el cielo y las estrellas y no nos dio nada. Dejó morir a nuestra gente, y el otro que ha sido un corrupto (en alusión al candidato del MAS Alex Ferrier)”, dijo Unzueta.

“Les pido que compitan con proyectos, con ideas, solidaridad y con su gente y no con medios fútiles. No sean basura”, disparó.

Unzueta es uno de los candidatos con buena proyección que pugna por la Gobernación de Beni, al igual que la exmandataria Jeanine Áñez, por la agrupación Ahora, y el exgobernador Álex Ferrier, postulado por el MAS

El Tribunal Constitucional aprobó la semana pasada una ampliación sobre las medidas cautelares que beneficiaron a los candidatos que no vivieron en Bolivia durante los últimos dos años por razones políticas. Tras ser notificado, el TSE declaró el lunes como extemporánea la aplicación de la decisión “por lo avanzado del proceso electoral”. De este modo, instruyó a los tribunales departamentales la consideración de demandas de inhabilitación y atender casos “sobrevinientes” que sean planteados hasta hoy

Pero, de acuerdo con el calendario electoral, este miércoles también concluye la difusión de propaganda proselitista, tanto en actos públicos de campaña como en medios de comunicación. “Las organizaciones políticas y agrupaciones ciudadanas ya no podrán difundir ningún tipo de mensaje que dirija la intención de voto”, señaló un recordatorio emitido por las autoridades electorales.

La norma electoral señala que la difusión de propaganda electoral fuera del plazo establecido dará lugar a la “suspensión inmediata de la propaganda y a sanciones económicas, tanto a la organización política o alianza que la contrató como al medio de comunicación que la difundió”.

La ley agrega que se dispondrá “una multa equivalente, en ambos casos, al doble de la tarifa promedio inscrita por el medio ante el Órgano Electoral, además de la inhabilitación al medio de comunicación de difundir propaganda en el siguiente proceso electoral”.

Y en un escenario crispado por los plazos a punto de caducarse y a la sombra de demandas de inhabilitación, así como procesos legales planteados contra candidatos opositores al Movimiento Al Socialismo (MAS), el TSE decidió revocar la resolución del Tribunal de La Paz, que había sacado de la papeleta al candidato Luis Larrea, un médico postulado por la alianza Unidos. Similar situación atravesó el candidato de C-A por la Alcaldía de la capital cruceña José Gary Áñez que, primero, fue inhabilitado por el TED de Santa Cruz, pero luego de apelar la resolución, el caso fue enviado al TSE, donde decidieron revocar el fallo.

Larrea, que fue inhabilitado en un primer momento por conducir un programa de televisión fuera del plazo, criticó a las autoridades electorales departamentales porque no consideraron sus alegatos.

“El Tribunal Electoral ya debería nombrar por decreto a los candidatos porque los candidatos que son de oposición son observados y están con juicios encima. ¿Para qué nos hacen ir a votar? No va a haber estabilidad en el país después de las elecciones. ¿Con qué seguridad puedes votar y vas a poner a un alcalde para que después de un mes lo metan a la cárcel? Después del domingo, viene mucha inestabilidad”, afirmó.

El candidato aseguró que su candidatura “fue humilde” porque no loteó su programa con tres fuerzas políticas que buscan la silla edil -según dijo- “solo para llenar cargos, traficar favores” y “no para servir a la ciudadanía y al desarrollo de la ciudad”.

Durante el proceso electoral, que concluirá el domingo 7 de marzo, el TSE reconsideró varias inhabilitaciones de candidatos que fueron dictaminadas por los tribunales departamentales.

“Hay preocupación por la seriedad de una institución. Eso sí está a la vista, porque no puede ser que a algunos candidatos se les excluya porque supuestamente hubo incumplimiento de la regla establecida, pero algunos otros candidatos se les habilite también y luego se les inhabilite. Se requiere un poco más de seriedad. Aquí no necesitamos estar adivinando o buscar una especie de padrinazgos. Se debe aplicar la normativa como indica. Si no se cumplen los requisitos indispensables que se pide, pues es simplemente no habilitarlo y así cumplimos todos”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani.

En esa misma línea, Iván Arias, candidato de Somos Pueblo a la Alcaldía de La Paz, comentó que en la mayoría de los casos el TSE actuó sin sentido de oportunidad.

“Notifican tardíamente con una lentitud y uno dice por qué no lo hicieron antes. Todo, todo siempre es al filo. El TSE está muy golpeado”, afirmó Arias.