Los siete mitos que se cayeron en un año con el avance de las ciencias sobre el coronavirus

Con el paso del tiempo, se descubrió que hay personas que sí pueden estar contagiadas y no dar síntomas (asintomáticas) o estar en el momento previo al desarrollo de los síntomas. En ambos casos, esas personas con la infección pueden transmitir el coronavirus. Se estima que 1 de cada 5 infectados son asintomáticos, pero aún el porcentaje de personas que no manifiestan síntomas continúa en estudio. Por todo, se volvió clave la identificación de quiénes son las personas que han estado en contacto estrecho con los que han recibido test positivo para COVID-19. Esos contactos estrechos pueden haberse contagiado aunque no tengan los síntomas, y por eso deben mantenerse aislados en sus casas para no transmitir el virus en caso de que se hayan infectado.