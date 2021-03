Maestra dona celulares y computadora a hogar para clases virtuales en Bermejo

Fuente: paginasiete.bo

Ante la noticia de que 27 niños y adolescentes del hogar de niños Heidi en Bermejo, Tarija solo tenían cuatro celulares para pasar clases virtuales, Luciana Sáenz, una maestra paceña, recolectó dinero para adquirir 15 celulares y además recibió la donación de una computadora para enviarlos a esos niños en el municipio fronterizo.

“No hay palabras para agradecer el gesto de la profesora por toda la gestión que hizo (para comprar los dispositivos). Nos conmueve mucho y queremos agradecer de corazón la ayuda que desde tan lejos nos llega”, confirmó Mariela Crespo encarada del hogar Heidi, que acoge a 27 niños y adolescentes en el municipio de Bermejo en Tarija.

Página Siete publicó la nota periodística, con datos de Fides, el martes 23 de febrero y el artículo fue leído por Sáenz. “Soy maestra de educación, por eso al saber que estos niños no estaban pudiendo pasar la clases virtuales me dio muchísimas ganar de ayudarlos y así fue que en una semana pude recolectar dinero y comprar 15 dispositivos (celulares) y me donaron una computadora”, informó la profesora.

La maestra prometió que hará esfuerzos para que otras computadoras más puedan llegar para los niños de Bermejo.