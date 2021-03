Marco Pumari: «Si la población no reacciona, vamos a estar sometidos nuevamente»

Marco Pumari habla con la tranquilidad que lo caracteriza. El excandidato a la vicepresidencia asegura que se encuentra en Potosí y, aunque no tiene militancia partidaria, está dispuesto a volver al activismo político y salir a las calles nuevamente para defender la democracia.

En las últimas horas circuló en redes sociales la versión de que había salido del país rumbo a Argentina ante una supuesta orden de aprehensión en su contra. El expresidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo) negó que salió del país y criticó al Gobierno de Luis Arce por las detenciones de Jeanine Áñez y otras exautoridades del Gobierno de transición.

“Se está cometiendo una injusticia, lo político-partidario se está imponiendo y la visión de un partido que quiere someternos a su voluntad. Si la población no reacciona, vamos a estar sometidos nuevamente al MAS”, expresó Pumari.

También se refirió a las convocatorias que están realizando algunas organizaciones civiles del país para protestar por estos hechos y aseguró que el movimiento se puede articular tal cual ocurrió en octubre de 2019.

“Los comités van a reaccionar, pero también la ciudadanía en general, no hay que esperar que sea una persona la que lidere el movimiento, la conciencia ciudadana al ver nuevamente el atropello del partido de Gobierno se parará ante el abuso”, señaló.

Pumari aseguró que el presidente Luis Arce Catacora solo se ha dedicado a hablar de un supuesto golpe de Estado desde el día que asumió y no se ha dedicado a gobernar.

“La única gestión de Arce es hablar de un golpe, no hay atención en salud, no hay un programa o una acción inmediata que pueda reactivar la economía de este país. El presidente está demostrando que es una copia de Evo Morales. No hay ninguna gestión en cinco meses de Gobierno”, añadió.

El excívico afirmó que, además de permanecer en Potosí, se va a sumar a las movilizaciones en su región si estas se dieran. “Voy a estar acá para encarar cualquier acción, si fuera necesario. No voy a escapar a ningún lado, no somos del MAS para escapar”, aseveró.