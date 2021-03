Ministerio de Justicia publica nota con tuit inexistente de Lima: “Si Mesa y Camacho no garantizan 2/3 para juicio por masacres, apoyan la impunidad”

El Ministerio de Justicia publicó una nota sobre los dos tercios en la Asamblea Legislativa con una afirmación del ministro Iván Lima contra los dos partidos opositores para aprobar el juicio de privilegio en contra de la expresidenta, Jeanine Áñez. Pero atribuye la declaración a un tuit del ministro que no existe.

“La aprobación de juicios de responsabilidades por las masacres y corrupción en el gobierno de facto de Áñez requiere de votos de las bancadas de Mesa y Camacho para los 2/3. Si ambos rechazan significa que apoyan la impunidad para autores de esos delitos”, dice la declaración atribuida a Iván Lima y que estaría en su cuenta personal de Twitter.

EL DEBER ingresó a la cuenta del ministro y constató que la autoridad no publica desde hace dos días una declaración, la última publicación es del 21 de marzo cuando responde a la internauta @AlinaDuarte_ y agradece un documental.

La nota de prensa se emite luego de una difícil entrevista que tuvo el ministro Lima con la directora de Radio Deseo, María Galindo. En esa entrevista la autoridad admitió que no llevó a juicio de responsabilidades a la expresidenta, Jeanine Áñez, porque el MAS no tiene los dos tercios de la Asamblea que requiere para este juicio.

El procedimiento

La Ley 044 de juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, explica, en los incisos III y IV del artículo 16, las formas para el enjuiciamiento del Presidente y Vicepresidente. En esos acápites dice que se requiere de dos tercios de los miembros presentes de la Asamblea, es decir, diputados y senadores para autorizar el juicio.

Si en la primera votación no se alcanza el número mínimo de votos, se va a una segunda ronda, si en esa segunda vuelta no se logra los dos tercios, se rechaza el juicio y se archivan los obrados. El MAS no tiene los dos tercios que se requiere para autorizar el juicio.

En la entrevista con Galindo, Lima dijo que acudirá a las fuerzas opositoras para que autoricen el juicio contra la expresidenta; pero los dos partidos opositores rechazaron cualquier autorización que dese su perspectiva tiene un claro tinte político.

Hace dos semanas, el Gobierno presentó un anteproyecto de reforma de la Ley 044 referido a cuatro artículos, pero no contempla la reforma de los dos incisos del artículo 16; pero el MAS realiza reuniones reservadas con sus legisladores para “socializar” esas reformas.