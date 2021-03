Miss Grand Myanmar dejó expuesta su parte íntima por error en pleno desfile

Este sábado 19 de marzo se llevó a cabo la competencia de trajes de baño del Miss Grand Internacional 2020 y fueron muchas las candidatas que dieron de qué hablar en las redes sociales por sus peculiares salidas en escena, típico de los concursos de belleza asiáticos.

Una de ellas fue la representante de Myanmar, Han Lay quién a pesar de contar con una seguridad y un cuerpo impactante al desfilar en traje de baño, tuvo un pequeño percance y es que se le salió parte una de sus lolas en el escenario.

A la joven modelo Han Lay representante de Myanmar en el Miss Grand International 2021, se le salió parte de su pecho en pleno desfile de traje de baño mientras modelaba.

Rápidamente, la asiática se percató de la situación y antes de dar su pose final, arregló la parte de arriba de su traje de baño, pieza de vestir que no le favoreció a muchas de las candidatas, puesto que era un diseño muy intrincado.

En las redes sociales no pararon de comentar este pequeño error que cometió Miss Grand Myanmar 2020, pues a pesar de que no fue algo tan grave, no sabemos si le podría costar su pase al Top 20 de semifinalistas.