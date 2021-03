«No estoy soltero»: Alex Rodriguez reaccionó a los rumores de su separación

Jennifer Lopez llamó al ex deportista justo cuando se encontraba frente a las cámaras

Alex Rodriguez aseguró que no está soltero (Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON)





Tras la noticia de que Alex Rodriguez y Jennifer Lopez se habrían separado, la pareja emitió un comunicado en el que expresaron que estaban “trabajando en algunas cosas”, pero que no era el final de su relación. Este sábado, el ex beisbolista fue captado y dijo que no está soltero.

En un encuentro con las cámaras de TMZ, quienes lo siguieron hasta la entrada de un gimnasio, el ex deportista fue cuestionado acerca de su estatus sentimental, Rodriguez respondió entre risas: “No, no estoy [soltero]”.

Los reporteros esperaron a que Rodriguez saliera del recinto para seguir cuestionándolo, pero fue entonces cuando una llamada de la misma Jennifer Lopez interrumpió a Rodriguez.

“Espera, espera, espera. Déjame devolverte la llamada, bebé”, dijo el empresario a la cantante, quien se escuchaba que estaba tratando de llamar la atención de Rodriguez desde el otro lado del teléfono. Cuando la entrevistadora le preguntó si era Lopez, el ex deportista lo confirmó entre risas y se despidió de los fotógrafos.

La pareja negó una ruptura (Foto: Stephen Lovekin/Shutterstock)

Por lo pronto, JLo y A-Rod siguen luchando por su amor, así lo confirmaron en dos comunicados conjuntos emitidos tras las versiones que circularon sobre su ruptura y consecuente separación de bienes.

La actriz y el ex deportista no tardaron en reaccionar a los rumores sobre su distanciamiento y cancelación del compromiso que iniciaron en marzo del 2019.

Ambos compartieron su posicionamiento con los portales TMZ y People, donde se lee que la pareja continúa unida, aunque sí trabajan para solucionar algunas diferencias que tienen desde hace un tiempo y la cual no tiene nada que ver con el involucramiento de una tercera persona.

“Todos los informes son inexactos. Estamos trabajando en algunas cosas”, declararon para TMZ.

La pareja reveló que está trabajando en su relación (Foto: Rob Latour/Shutterstock)

Estas dos frases van en contra de las especulaciones de que JLo y A-Rod estén separados, aunque sí tienen algunos problemas de pareja que intentan solucionar.

Una fuente cercana a los famosos detalló a People cómo es la convivencia actual, a pesar de que ella se encuentra filmando una película en República Dominicana y él en Miami, Florida, lo que sin duda ha complicado su convivencia porque la pandemia no les permite viajar constantemente.

“Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Pasaron por una mala racha. Pero no se separaron”, declaró la persona allegada a la pareja. “Pero quieren tratar de permanecer juntos”, añadió la misma fuente.

Agregó que el rumor sobre una supuesta infidelidad de Alex Rodríguez con Madison LeCroy no afectó para nada a la pareja, ya que sus problemas provienen de otras situaciones.

Los portales Page Six y TMZ aseguraron ayer que el romance entre la cantante y el ex beisbolista había llegado a su fin, después de dos años de compromiso, posponer en dos ocasiones su boda y una historia de amor que parecía muy sólida.

La cantante está analizando su relación (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

“Él ahora está en Miami, alistándose para para la temporada de béisbol, mientras que ella se encuentra en la República Dominicana, grabando su película”, dijo una fuente a Page Six.

Por otra parte, la fuente dio a conocer que la pareja ya tenía problemas desde hace tiempo. No obstante, los rumores de que Rodriguez engañó a la cantante, habrían sido la gota que derramó el vaso.

“El escándalo de Madison LeCroy fue la razón por la que finalmente se separaron. Ya había problemas, pero a Jennifer le dio mucha vergüenza”, explicó la fuente a la publicación.