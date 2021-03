Notifican a exministra Elba Pinkert por dos denuncias

Un caso por supuesto incumplimiento de deberes y otro por supuestos nombramientos ilegales, son los dos procesos que la Fiscalía abrió en contra de la ex ministra de Aguas, María Elba Pinkert. Es la tercera exministra de Jeanine Áñez a la que inician una investigación.

De acuerdo con las investigaciones del supuesto incumplimiento de deberes, la exministra realizó viajes oficiales que no tenían justificativo alguno; estos viajes, en su mayoría a Santa Cruz, que no tenían nada que ver con sus actividades, como fue la inspección de un hospital. Asimismo, los descargos que habría presentado no coinciden con las actividades que desarrollaba.

La investigación señala que la exministra acudió a dos reuniones en Santa Cruz y en las que su nombre no figura entre los invitados o participantes. Todos estos detalles fueron revelados por el Ministerio de Agua porque las nuevas autoridades deben realizar “un relevamiento” de las tareas que cumplió su antecesor.

El fiscal que la convocó es Johan Muñoz Mejía, sin embargo, el que firma el documento es Harold Jarandilla. Por este caso, Pinkert debía presentarse hoy, pero hizo llegar un memorial en que explica que no puede presentarse por razones familiares, a raíz del fallecimiento de su esposo. Se desconoce qué decisión tomaron los fiscales, respecto de este memorial.

Según el acta de citación, el documento fue pegado en la puerta de la casa de la exministra el 25 de marzo y ella no se encontraba en su casa. Un teniente de policía pegó el citatorio y un particular ofició de testigo de esa conminatoria. La Fiscalía advierte en ese documento que, en caso de no presentarse, se emitirá una orden de aprehensión.

Pero no es el único documento, junto a esa convocatoria fue pegada una segunda nota del fiscal Ramiro Prieto Villegas quien comunicó que investiga a la exministra por el supuesto delito de nombramientos ilegales y debe declarar mañana a las 14:00.

El fiscal la convoca en calidad de “denunciada”, fue el ministerio de Aguas que presentó la denuncia y designó al abogado Víctor Flores Lero como su representante. Al igual que la primera citación, el fiscal advierte que de no presentarse se emitirá la orden de aprehensión.