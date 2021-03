Obispo de Potosí: “Estamos viendo que a veces la justicia no está obrando de manera independiente”

Fuente: Radio Fides

El Obispo de la Diócesis de Potosí, Monseñor Nicolás Renán Aguilera, aseveró este miércoles que la justicia en Bolivia no es independiente y está sometida al poder Ejecutivo, la autoridad eclesiástica lamentó que este Órgano del Estado sea pasible a manipulaciones.

“Estamos viendo que a veces la justicia no está obrando de manera independiente, entonces cuando los órganos del Estado no son independientes pues se habla de manipulación y da a entender que no hay respeto a la libertad y respeto a las personas”, indicó.

Tras la seguidilla de aprehensiones de exautoridades que cumplieron funciones durante la gestión transitoria, el presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), Monseñor Ricardo Centellas, emplazó al gobierno a no ahondar en la división y retornar al discurso de reconciliación.