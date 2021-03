Poppe llama «malnacidos» a los que votaron por el MAS en Sucre y no se retractará

Fuente: lostiempos.com

«Carajo que son brutos, votan por sus verdugos. (…) hay que ser malnacidos, hay que ser malnacidos para votar por los verdugos de tu tierra», arengó el candidato a la alcaldía de Sucre por República (R-2025), Horacio Poppe, en una actitud de molestia porque los resultados del cómputo oficial se inclinan a favor del Movimiento al Socialismo (MAS); este jueves dijo que no se retractará.

En un tono burlesco e iracundo Poppe se dirige a la gente que apoyó al MAS. «Discriminación, discriminación, discriminación, solo eso saben decir los del Movimiento al Socialismo. Discriminación, discriminación y nuestro país al diablo. «Carajo que son brutos, votan por sus verdugos. (…) hay que ser malnacidos, hay que ser malnacidos para votar por los verdugos de tu tierra», dice en un video quien aspiraba a la alcaldía sucrense.

Poppe justifica su posición bajo el argumento de que en el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca se está dando paso a un «fraude grosero». Explicó que observaron 48 actas de escrutinio, por diferentes inconsistencias, pero que no se aceptaron ninguna de las objeciones.

«No falta a la verdad cuando digo actas de escrutinio fraudulentas, trucadas del área rural que han dado la vuelta (a los resultados) tomada en la ciudad de Sucre, aquí no hay ningún acto de discriminación», sostuvo Poppe.

Cuestionado por el periodista Johnn Arandia en radio Fides por sus afirmaciones, Poppe ratificó su posición y aseguró que no se retractará. «No me voy a retractar. Una persona que vota por aquellos que son cómplices de asesinar a tres jóvenes en la Calancha, es un malnacido», insistió.

El candidato señaló que las personas que no suelen aceptar este tipo de afirmaciones con relación a sus diferencias tienen complejos de inferioridad, acotó que él también es objeto de discriminación, por ejemplo, cuando viaja al área rural donde dijo que se burlan por su forma de hablar.

Asimismo, dijo que los que son discriminadores son los del MAS que le auguraron que no ganaría las elecciones en el área rural por su fenotipo, por su color de piel, entre otras características. «Discriminadores son ellos, que me dicen que por mi fenotipo no voy a ganar en el área rural».