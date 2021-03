Presidenta de Independiente se rectifica y asegura que todos los jugadores tienen contrato

Fuente: lostiempos.com

La presidenta del club Independiente Petrolero, Jenny Montaño, se rectificó y aseguró que todos los jugadores tienen contrato, luego que el video en el que le dijo a su capitán Mijail Avilés “estás fuera y no tienes contrato para demandarme”, se hiciera viral.

Independiente Petrolero esperaba anoche volver a jugar en la División Profesional después de 18 años, pero no sucedió, porque sus jugadores se negaron a jugar, como parte de la protesta que llevan adelante los futbolistas.

La determinación de no jugar molestó en gran medida a Montaño, porque aseguró que existía un compromiso de sus futbolistas por jugar.

“Mijail (Avilés) estás fuera y no tienes contrato para demandarme. El árbitro te dijo en tu cara que no quisiste jugar (…) Martín (Prost) te di el cintillo para jugar. Lo que hoy hicieron no tiene palabra”, dijo Montaño, en pleno campo de juego.

Jenny Montaño, presidenta de #Independiente, se rectificó y asegura que “todos los jugadores tienen contrato”, luego de decirle a su capitán Mijail Avilés: “No tienes contrato para demandarme y no te voy a pagar nada”. #FBF#Fabol RRSS pic.twitter.com/dFFBrwXZkp — Los Tiempos (@LosTiemposBol) March 11, 2021

Poco después, con los ánimos más calmados la presidenta de Independiente aclaró, según Correo del Sur, que “todos los jugadores tienen contrato, pero han incumplido”.

Montaño además señalo que “vamos a tener una reunión como directorio y tenemos que tomar decisiones porque en un club debe primar la lealtad y la confianza” y lamentó que sus jugadores “se han dejado convencer” por los rivales y Fabol.