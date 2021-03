Roxana Piza, directora ejecutiva de la Sinfónica Nacional, presenta su renuncia

Fuente: Página Siete / La Paz

Roxana Piza, directora general ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), afirmó ayer haber presentado su carta de renuncia al gobierno de Luis Arce, en vista de que ya cumplió los tres años de gestión que se había propuesto. El anuncio surge tras varios días de críticas a su gestión por haber publicado un video con una canción por el Día del Mar, que ella protagonizaba.

“Es verdad (que he renunciado). Yo me he despedido de los músicos el 15 de diciembre. He entregado los informes de los tres años. (…) Yo soy de las personas que no me estaciono en un cargo”, aseguró en declaraciones a Página Siete. “Estaba la renuncia el día viernes y esta mañana se ha presentado al señor presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, y a la señora ministra Sabina Orellana. Ambos con copias, con todo y manifestando la razón de mi renuncia”, agregó, sobre el cargo que ocupa desde 2018.

Ante la pregunta de cuál es el motivo de la dimisión, la cantante afirmó: “Tengo que dejar la orquesta porque yo me he dado los tres años. No es por las críticas, las críticas hay que saberlas recibir, son críticas constructivas. Yo no lo tomo como destructivas. Memes, todo lo que me han sacado, yo felicito a esas personas, por lo menos así han escuchado mi tema”, sostuvo.

La pasada semana, las redes sociales de la OSN difundieron un video en el que Piza entonaba el tema Mi Mar junto con miembros del ensamble musical. Una canción compuesta y escrita por la directora, en cuyo ritmo algunos internautas encontraron similitudes a la melodía Una Calle nos separa, del compositor argentino Leo Dan.

“El 18 de enero yo ya tenía que entregar la institución, pero justo no había dónde entregar. He tenido que esperar. Mando mis cartas a las autoridades y no me responden ¿Qué puedo hacer? (…) Ya que no me hacen caso las autoridades, yo sigo cuidando la casa como portera, no está bien, no es justo”, recalcó.

“¿Voy a seguir meses y meses torturándome? Tampoco, ¿no ve? Hay que dar paso. Que las personas que han criticado, que son grandes estudiosos que los respeto, que asuman ellos, que concursen como es debido, que demuestren su capacidad, porque uno no viene por el sueldo a la Orquesta, uno viene por convicción”, añadió.

Página Siete, que tuvo acceso a la carta de renuncia de la directora, consultó al Ministerio de Culturas sobre su recepción. Hasta el cierre de esta edición, el departamento de comunicación de la cartera de Estado no pudo confirmar haberla recibido.