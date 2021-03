Santa Cruz: Mujer denuncia odisea y trabas para la devolución de su vehículo en la FELCV

Fuente: eldia.com.bo

En fecha 19 de febrero, una persecución a cargos de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, lograron la detención con disparos de por medio, de Juan Daniel Sosa Bilbao vinculado al feminicidio de Alejandra Vaca Yuchina ocurrida el 30 noviembre de 2020, en complicidad con Yaancarla Oyola Blanco.

En el operativo policial, la Felcv retuvo un automóvil Toyota color negro placa 2393-RLE que conducía Juan Daniel en calidad de chofer de servicio público, desde el pasado 13 de diciembre de 2020.

Ambos involucrados se sometieron a un proceso abreviado y el caso quedó cerrado despúes que recibieron la condena máxima de 30 años de prisión en el penal de Palmasola.

Sin embargo, desde el 20 de febrero pasado, la propietaria del taxi de inciales G. M. C., viene peregrinando en la FELCV y el Ministerio Público de La Guardia, por la devolución de su motorizado, única fuente de ingreso.

La mujer de 70 años contó a este diario, la odisea que atravesó desde el primer momento que mantuvo contacto con los policias asignados a su caso.

En principio me contacte con la sargento Beatriz Ramírez en La Guardia (22 de febrero) y como estaba ocupada me derivó la policía Lenny Rojas enla Felcv central quien me interrogó y le mostre mis descargos.

Allí un teniente coronel de manera prepotente me preguntó si era la dueña del auto y me pidió que lo esperara 15 minutos porque estaba ingresando a una reunión. Sin embargo, cuando me retiraba fue alcanzada por la sargento Rojas quien me indicó que su jefe quería conversar conmigo.

«Me dijo que habían colaborado con la familia de la joven asesinada y que ellos estaban actuando de buena fé y me mencionó que encontraron sustancias en mi vehículo. Usted colabore con nosotros, me comentó pero no sé en que sentido me lo habrá dicho», afirmó la señora.

Ese mismo día, me enviaron a conversar con el sargento Poma quien me indicó que era el propietario de la camioneta que supuestamente chocó en la persecución mi chofer y que debían reparar los daños y me mostró una proforma de 500 dólares.

A la fecha la mujer ha presentado dos memoriales, uno requiriendo el informe de la Policía asignada al caso. El segundo, para conminar a la policía que presente de una vez su informe final a la fiscal asignada Noemí Arnéz.

Otro accionar que llamó la atención, que su vehículo fue transportado a un garaje particular donde cancela la suma de 30 bolivianos diario por el estacionamiento. «Como mi vehículo tiene GPS, registró que el 25 de febrero a las 17.00 fue depositado en ese garaje particular y cuando me entreviste con el encargado, el ingresó de mi motorizado estaba anotado desde el 21 de febrero por orden de un sargento», denunció la mujer.

A la queja de la propietaria del automóvil retenido, se sumó el informe de la uniformada asignada al caso que solicita al ITTCUP una prueba de luminol y que se pueda realizar la pericia genética ante el IDIF al señor Juan Daniel.

«Se supone que cuando una acusado acepta su responsabilidad sobre un hecho y lo condenan se cierra el caso, pero veo mala intención de la Felcv para devolverme mi vehículo. Ya les indique y les mostré que él trabajo conmigo desde el 13 de diciembre de 2020 y el crimen ocurrió en noviembre y la chica asesinada fue encontrada el 5 de diciembre. Mi auto no tiene nada que ver en este hecho, pero aún así me ponen trabas para devolverlo», lamentó la mujer.

En caso de no encontrar respuesta para la devolución de su motorizado, la mujer anunció que elevará sus quejas al Ministerio de Justicia y al director nacional de la Felcv.