Santos Quispe: ‘Yo soy un peligro para los masistas’

En campaña para la segunda vuelta, el candidato de Jallalla a Gobernador, Santos Quispe, afirmó que es un “peligro para los masistas” y, dirigiéndose al partido azul, aseguró que se seguirá adelante, aunque lo amenacen de muerte.

Quispe hizo esa afirmación a tiempo de denunciar que se está tratando de impedir el surgimiento de nuevos liderazgos aymaras, como el suyo.

“A mí persona cómo me critican, no quieren que nazcan pues líderes, por eso nos tienen rabia, porque yo soy un peligro para los masistas, porque al fin y al cabo y voy a hacer un cambio total en la gobernación”, dijo el candidato en un acto realizado en el municipio de Escoma.

El “Wayna Mallku” agregó: “Aunque me persigan, aunque esté pinchado mi celular, aunque me amenacen de muerte, yo no voy a retroceder. Yo les digo a los del MAS: yo no voy a retroceder, voy a seguir adelante, ya he dado el primer paso y voy a seguir dando el segundo paso, hasta llegar a la gobernación y ahí vamos a demostrar cómo se gobierna”.

Santos Quispe también marcó distancia de los políticos considerados de derecha. Dijo que el “partido de Gobierno” lo difama vinculándolo con políticos como Rafael Quispe, Iván Arias o Luis Larrea, pero aseguró que no tiene acercamientos con ellos.

Sostuvo, con sorna, que quienes lo acusan de aliarse con la derecha “ya están locos” y que necesitan ir a un psiquiátrico, debido a que actúan con desesperación.

El “Wayna Mallku” aseguró que “ni muerto” sería de la derecha, porque eso implicaría traicionar a su padre Felipe Quispe.

“Hagan lo que hagan, mi persona no se va a vender a nadie. No soy masista ni derechista hermanos, yo tengo una ideología y esa ideología de mi padre vamos a seguir luchando a lado de ustedes. No duden de mi persona, no los voy a traicionar”, exclamó.

A los asistentes al acto, Santos Quispe pidió que lo apoyen en su candidatura para cumplir el plan de gobierno de Felipe Quispe.

Frente a los cuestionamientos sobre su falta de experiencia, Santos Quispe dijo que no es “ladrón” como quienes le critican y que sus detractores son los que tienen experiencia para “robar”.