Se incorpora este martes el octavo refuerzo de Oriente Petrolero

Erwin ‘Platiní’ Sánchez podrá contar desde este martes en los entrenamientos con el mediocampista Hugo Dorrego. El volante uruguayo será presentado a las 10:00 por la directiva que preside Ronald Raldes.

Es el octavo refuerzo que el club refinero incorpora a su plantilla, pues ya lo hicieron el arquero paraguayo Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), el volante colombiano Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), el mediocampista Gualberto Mojica (libre), el lateral Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann), el lateral Francisco Rodríguez (ex Nacional Potosí), el extremo Henry Vaca (ex Atlético Goianense de Brasil) y el delantero Dayro Moreno (ex Once Caldas de Colombia).

El equipo refinero podría fortalecer su medio campo con la presencia de Dorrego, de 27 años y que viene de ser una de las figuras de Cerro Largo, que no hizo un buen campeonato en Uruguay.

Oriente suma dos derrotas en el campeonato de la División Profesional. Perdió ante The Strongest en La Paz por 5-2 y en Sucre ante Independiente por 1-0.

Este domingo recibirá, desde las 15:00, en el Tahuichi a Wilstermann. Será el primer partido del cuadro verdolaga en casa.