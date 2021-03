Selena Gomez se está planteando retirarse de la música

Fuente: Cosmopolitan

Selena Gomez es una de las cantantes que más ‘hate’ ha recibido. Cuando comenzó su trayectoria en Disney Chanel protagonizando ‘Los Magos de Waverly Place’, siempre estaba en comparaciones con Miley Cyrus e incluso se le tachó de ser la culpable de la ruptura de esta con Nick Jonas, ya que ella estuvo saliendo con el Jonas Brothers momentos más tarde. Años después, ocurrió lo mismo con Justin Bieber. Su ‘affair’ fue mundialmente conocido, al igual que su separación con todo lo ocurrido.

Con todo este pasado en sus espaldas, ahora la cantante se encuentra en una nueva etapa, de la que ha hablado en una entrevista para Vogue. Se siente mucho mejor, sobre todo tras su época alejada del foco público, pero ha confesado que se está replanteando retirarse de la música. ¿La razón? Varias, pero por delante el hecho de que tiene la sensación de que no se reconoce su trabajo:

‘‘Es complicado seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio. He tenido momentos de pensar: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’. ‘Lose You To Love Me’ la siento como una de las mejores canciones que he lanzado y, para algunas personas, aún seguía sin ser suficiente. Por supuesto, hay una masa que disfruta con mis temas y les estoy eternamente agradecida. Pero quizá la próxima vez que haga un álbum, será diferente. Quiero probar una última vez antes de probablemente retirarme de la música’’.

Wow. ¿Se retira, entonces, Selena Gomez de la música? De momento no ¡aunque hay bastantes probabilidades de que sí! Está claro que la cantante quiere dar un cambio a su vida y, como comentó de la misma manera en la entrevista, le gustaría centrarse en su faceta interpretativa y de producción, como ya hizo en ‘Por 13 razones’.

Aquí estaremos apoyándole, tome la decisión que tome. Aunque una cosa sí tenemos que decir: ‘Lose You To Love Me’ es un temazo que nos sigue poniendo los pelos de punta y emocionando como el día de su estreno. Y sí, probablemente el mejor de su carrera.

Además, este mismo viernes 12 de marzo lanza ‘Revelación’, su EP en castellano. De momento, ¡hay Selena para rato!